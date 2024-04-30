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الثلاثاء، 30-04-2024 03:59 م

صحة الأعيان تُناقش مشروع "واقع التأمين الصحي" بالمملكة

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الوكيل الإخباري - ناقشت لجنة الصحة والبيئة والسكان في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور ياسين الحسبان، وحضور رئيس اللجنة القانونية العين أحمد طبيشات، مشروع اللجنة الوطنية بشأن "واقع التأمين الصحي في الأردن".

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وحضر الاجتماع رئيس اللجنة الوطنية الدكتور خالد الكلالدة، ومن وزارة الصحة الدكتور عصام الخواجة، والدكتور يلدار شفاقوج، ومدير مستشفى المقاصد الدكتور علي السعد، والدكتور جهاد الشوارب ممثلا عن نقابة الأطباء، ورئيس اتحاد نقابات العمالية المستقلة المهندس عزام الصمادي.


وقال العين الحسبان، إن التأمين الصحي الشامل رؤية ملكية سامية، شكلت أولوية لجميع الحكومات للعمل على تحقيقه من أجل تقديم أفضل خدمة صحية للمواطن، وصولا إلى نظام صحي متميز ضمن منظومة صحية متكاملة.


وأشار إلى التزام الأردن مع منظمة الصحة العالمية لوضع خارطة طريق تبحث التغطية الصحية الشاملة عبر تعزيز الحوكمة الصحية، وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية ذات كفاءة وعدالة، وإنشاء نظام رعاية صحية مترابط، وتخطيط الاستدامة المالية، بالإضافة إلى دمج مشاركة المجتمع في صنع السياسة الصحية.

 




 

 


 

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