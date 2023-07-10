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الإثنين، 10-07-2023 04:41 م

صحة النواب تطلع على واقع الخدمات في مستشفى البشير

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الوكيل الإخباري - اطلعت لجنة الصحة النيابية خلال زيارتها اليوم الاثنين، لمستشفى البشير، على واقع الخدمات المقدمة للمواطنين المرضى فيه.

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وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور فراس القضاة، إن الزيارة تأتي للاطلاع على واقع الخدمات التي تقدم للمرضى، والوقوف على التحديات التي تواجههم وتذليل الصعوبات إن وجدت.


وأضاف أن اللجنة، ستقدم لوزارة الصحة جميع الملاحظات التي رصدتها خلال زيارتها للعمل على تلبية احتياجات المستشفى وتقديم الخدمة الفضلى للمواطنين.


ولفت القضاة، بحضور النواب محمد الخلايلة وفريد حداد وهادية السرحان واحمد السراحنة، إلى أن مثل هذه الزيارات تأتي انطلاقا من الجانب الرقابي للجنة.


وجال النواب على أقسام المستشفى والمرافق التابعة له، ومنها قسم الخداج الذي يشهد اكتظاظا وبحاجة لتوسعة، حسبما أكد نواب.


بدوره، استعرض مدير المستشفى علي العبداللات، أبرز التحديات التي تواجه المستشفى كالضغط على البنية التحتية والأجهزة الطبية، عازيا ذلك إلى النمو السكاني الكبير وعمليات التحويل من المستشفيات الأخرى.


ولفت إلى حاجة العاصمة لـ 4 مستشفيات لكي تقدم خدماتها للمواطنين على أكمل وجه، مطالبا بتفعيل التشريعات والقوانين المتعلقة بالاعتداء على الأطباء.


من جهتها، قالت رئيسة قسم الخداج في المستشفى عبير الحسن، إن القسم بحاجة لتوسعة، كونه يشهد اكتظاظا، مقدمة شرحا للصحة النيابية حول المهام التي يقدمها القسم.

 




 

 


 

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