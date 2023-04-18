صحة النواب: نقص حاد بالأدوية في المستشفيات الحكومية

الوكيل الإخباري

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- قال رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية الدكتور فراس القضاة إن هناك نقص حاد بالأدوية في المستشفيات الحكومية.جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا للجنة عقدته اليوم الثلاثاء، تم فيه مناقشة الاجراءات المتبعة بنقل الأطباء في وزارة الصحة، وواقع المراكز الصحية في المملكة، فضلا عن بحث تطوير وتحديث الخدمات التي تقدمها الوزارة.وحضر الاجتماع وزير الصحة الدكتور فراس الهواري والأمينين العامين للوزارة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية رائد الشبول وللشؤون الفنية والإدارية الهام خريسات، وعدد من الأطباء المنقولين.من جهتهم، طالب النواب: فريد حداد، تيسير كريشان، أيمن مدانات، علي الطراونة، سليمان أبو يحيى ،عمر النبر، محمد الشطناوي، هادية السرحان، محمد الخلايلة، أحمد السراحنة، هايل عياش، عبدالله أبو زيد، طلال النسور، بضرورة الإفراج عن لائحة أجور الأطباء.وشددوا على أهمية حل مشكلة نقص الأدوية في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية، داعين لبناء مستشفيات في مختلف المحافظات للتخفيف من الضغط على المواطنين.وأشاروا إلى اهمية تشجيع السياحة العلاجية في المملكة.بدوره، قال الهواري إنه سيتم تحويل مستشفى العقبة الى مستشفى للأطفال وغسيل الكلى، نافيا وجود أي منحة خليجية لتطوير المستشفى.وأضاف أن هناك اتفاقية موقعة بين الوزارة والخدمات الطبية الملكية لإجراء عمليات القسطرة في مستشفى الكرك الحكومي.وأوضح الهواري أن هناك توجه لتحديث مستشفى عجلون لكي يقدم خدماته لاقليم الشمال، فضلا عن بناء مستشفى في إربد بسعة 550 سريرا، ومن الممكن أن تصل سعته الى 650 سرير.وتابع أن هذا المستشفى سيكون مختص بالقسطرة والأورام وغيرها من الأمراض، مشددا على ان بناء المستشفى لا يعني بتاتا اغلاق مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي.وبين الهواري أن هيكلة الوزارة حققت وفرا بمقدار مليونين و260 ألف دينار، لافتا الى انعكاس ذلك إيجابا على الخدمات التي تقدمها الوزراة للمواطنين.ونفى الأحاديث المتداولة حول افلاس صندوق التأمين الصحي، مؤكدا في الوقت نفسه أن لا علاقة للوزارة بلائحة أجور الأطباء انما المعني فيها نقابة الأطباء.وشدد الهواري على ان الخدمات التي يقدمها القطاع الصحي في المملكة أقوى وأفضل قبل وأثناء وبعد جائحة فيروس كورونا.وقال ان قرار نقل الأطباء من المراكز الرياضية في المدينة الرياضية الى مستشفى البشير قرار سليم يحارب الترهل، ولن يتم التراجع عنه.وحول نقص الادوية في المستشفيات ، قال الهواري كان هناك تأخير في التسوية مع مستودعات وشركات الادوية، مبينا انه في حال عدم توفر الادوية في المستشفيات او المراكز يتم ختم الوصفة الطبية لصرفها من الصيدليات الخاصة بناء على التأمين الصحي.واشار الهواري الى انه تم عقد ثلاثة مؤتمرات لتشجيع السياحة العلاجية في المملكة.وتابع هناك خدمة قائمة من خلال تطبيق على الهاتف الذكي لتوصيل الادوية للمواطنين المرضى مقابل دينارين.