"طاقة الأعيان" تبحث واقع قطاع التعدين

الوكيل الإخباري- بحثت لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس الأعيان، برئاسة المهندس فاروق الحياري، خلال اجتماعها، اليوم الخميس، مع وزير الطاقة والثروة المعدنية، الدكتور صالح الخرابشة، واقع وتحديات قطاع التعدين.

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وقال الحياري، إن الثروة المعدنية في المملكة تشكل أحد القواعد الأساسية التي يعتمد عليها التطور الاقتصادي والاجتماعي، وتسهم بشكل فعال في تشغيل الأيدي العاملة المحلية والعمل على تغطية حاجة السوق المحلي من الخامات الأولية ومن المنتجات "الوسيطة والنهائية".