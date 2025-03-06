"طاقة الأعيان" تبحث واقع قطاع التعدين

وقال الحياري، إن الثروة المعدنية في المملكة تشكل أحد القواعد الأساسية التي يعتمد عليها التطور الاقتصادي والاجتماعي، وتسهم بشكل فعال في تشغيل الأيدي العاملة المحلية والعمل على تغطية حاجة السوق المحلي من الخامات الأولية ومن المنتجات "الوسيطة والنهائية".
وأكد أن الأردن يعتبر بلدًا غنيًا بثرواته المعدنية نتيجة التنوع المتميز في جيولوجية المملكة، مبينًا أن التنوع الجيولوجي أدى إلى اكتشاف العديد من الثروات المعدنية، ما يتطلب الاستمرار في تشجيع الاستثمار في الثروات المعدنية الوطنية بما يتوافق مع البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي في هذا المجال.
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