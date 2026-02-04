"طاقة الأعيان" تزور شركة السمرا لتوليد الكهرباء

الوكيل الإخباري- زارت لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس الأعيان، برئاسة العين المهندس فاروق الحياري، اليوم الأربعاء، محطة السمرا لتوليد الكهرباء.

اضافة اعلان