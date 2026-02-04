الأربعاء 2026-02-04 07:38 م

"طاقة الأعيان" تزور شركة السمرا لتوليد الكهرباء

"طاقة الأعيان" تزور شركة السمرا لتول
"طاقة الأعيان" تزور شركة السمرا لتول
 
الأربعاء، 04-02-2026 05:38 م

الوكيل الإخباري-   زارت لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس الأعيان، برئاسة العين المهندس فاروق الحياري، اليوم الأربعاء، محطة السمرا لتوليد الكهرباء.

اضافة اعلان


وجاءت الزيارة في إطار تعزيز الشراكة المؤسسية ودورها الرقابي في متابعة أداء قطاع توليد الكهرباء وقدرته على تأمين حاجة المملكة من الطاقة الكهربائية لمواجهة الأحمال الكهربائية القصوى والمتزايدة والتي وصلت الى مستويات غير مسبوقة في صيف العام الماضي والبالغة 4800 ميغاواط.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

علما الولايات المتحدة وايران

عربي ودولي المحادثات الإيرانية الأميركية ستعقد في عُمان

وزارة الأشغال العامة والإسكان

أخبار محلية "الأشغال": الانتهاء من مشروع تصريف مياه الأمطار وصيانة "نفق حوشا" في المفرق

أسعار الذهب تحطم أرقام تاريخية لأول مرة في الأردن

اقتصاد محلي انخفاض أسعار الذهب في الأردن

رئاسة الوزراء.

أخبار محلية مجلس الوزراء يُقرِّر الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون المُلْكيَّة العقاريَّة لسنة 2026م

علم الأردن

أخبار محلية عمّان تستضيف اجتماع لجنة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى في اليمن برعاية أممية

ل

أخبار محلية اتفاقية بين بلدية مادبا وبنك تنمية المدن والقرى لجدولة المديونية

ا

عربي ودولي العفو الدولية تعلق على اغتيال سيف الإسلام القذافي

جلالة الملك عبد الله الثاني

أخبار محلية الملك حول التطورات المرتبطة بإيران: موقف الأردن داعم للدبلوماسية والحوار



 






الأكثر مشاهدة