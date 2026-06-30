طاقة الأعيان تطلع على مراحل سير العمل وخطط الإنتاج في حقل الريشة

الوكيل الإخباري- زارت لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس الأعيان برئاسة العين المهندس فاروق الحياري، اليوم الثلاثاء، حقل الريشة الغازي، اطلعت خلالها على مراحل سير العمل والإنتاج في الحقل، والخطط لتطوير إمكانياته كخيار استراتيجي لتوفير مصدر طاقة محلي لتوليد الطاقة والكهربائية وتامين حاجة القطاعات المختلفة بما يعزز من دعم الصناعة الوطنية وتخفيف الكلف التشغيلية.

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وقال العين الحياري، إن توسعة وتطوير حقل الريشة الغازي الحالي يعتبر مشروعا محوريا وأساسيا ضمن الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة (2025-2035)، التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة المستوردة والاعتماد بشكل أكبر على الموارد المحلية المتاحة، لضمان ديمومة واستقرار النظام الكهربائي وتخفيض كلفه التشغيلية والمساهمة في زيادة النمو الاقتصادي في الأردن.



بدوره، استعرض مدير عام شركة البترول الوطنية المهندس محمد الخصاونة، استراتيجية العمل في الحقل للسنوات للمقبلة والتي تشمل عدة محاور رئيسية منها حفر عشرات الآبار الجديدة ضمن خطة تستهدف حفر نحو 80 بئراً جديدة في الحقل، ورفع إنتاج الحقل بشكل متسارع ليصل إلى مستويات مخطط لها تبلغ قرابة 418 مليون قدم مكعب يوميا بحلول عام 2029 ، والعمل على توسيع دائرة المستهلكين لاستيعاب الكميات الإضافية المنتجة ونقلها إلى مراكز الاستهلاك، وتمكين القطاعات الاقتصادية والصناعية من التحول للغاز الطبيعي لتخفيض كلفها التشغيلية بشكل ملموس مقارنة بأنواع الوقود الأخرى.



وبين أن الشركة تعمل عبر طواقمها الفنية على رفع القدرات الإنتاجية بعد أن تعاقدت مع شركة الحفر الكويتية، إلى جانب العمل على استيعاب كميات الغاز المنتجة من الحقل وتنويع المشترين للغاز الطبيعي من خلال استقطاب الاستثمارات وإنشاء مشاريع لضغط وتسييل الغاز، فضلا عن توقيع مذكرات تفاهم مع مستثمرين مهتمين بشراء الغاز الطبيعي.



أشار الى أهمية الدعم المالي الحكومي المقدم لتسريع تنفيذ مشاريع الشركة، إلى جانب تحديث اتفاقية الامتياز من خلال تمديد امتياز شركة البترول الوطنية في المنطقة لضمان استمرار عمليات الاستكشاف والتطوير لعقود مقبلة، وزيادة مساهمة غاز الريشة في الاستهلاك المحلي.