الخميس 21-10-2021
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الخميس، 21-10-2021 04:34 م

طاقة الأعيان تطلع على مستجدات توسعة مصفاة البترول

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 الوكيل الاخباري - اطلعت لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور صالح ارشيدات، خلال زيارتها اليوم الخميس، لمصفاة البترول الأردنية في محافظة الزرقاء، على مستجدات مشروع التوسعة الرابعة، الذي يهدف إلى رفع الطاقة الإنتاجية للمصفاة من 60 ألف برميل يوميا إلى 120 ألفا وتحسين جودة المشتقات النفطية.

وقال الرشيدات إن مشروع التوسعة من شأنه أن يسهم في التنمية المجتمعية والاقتصادية الشاملة في الأردن ويعزز من ضمان أمن التزود بالطاقة، الذي يعتبر عنصرا أساسيا في استراتيجية الطاقة، إضافة إلى إيجاد وظائف محلية وزيادة استخدام الموردين ومزودي الخدمات المحليين، لافتا إلى أن المصفاة مؤسسة وطنية تشكل ركيزة مهمة ضمن أمن التزود بالطاقة في المملكة.

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