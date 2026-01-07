"طاقة الأعيان" تطلع على مشاريع وخطط شركة توزيع الكهرباء

وأشار الحياري إلى أهمية دور الشركة في ضمان استمرارية الخدمة الكهربائية وتحسين جودتها في محافظات الكرك والطفيلة ومعان والعقبة ووادي الأردن والمنطقة الشرقية من المملكة، مشيدا بالجهود المبذولة لمواكبة التطورات التقنية وتقديم خدمات متقدمة للمشتركين، وبما يسهم في رفع كفاءة القطاع ودعم الاقتصاد وفقا لأهداف قانون الكهرباء العام والرخصة الممنوحة للشركة.
من جانبها، قدمت مدير عام الشركة، المهندسة ريم حمدان، بحضور نائبها المهندس سهم المجالي، ورئيس الإدارة المالية زيد النعيمات، عرضا مفصلا تناولت فيه الإنجازات والمشاريع الاستراتيجية، وركزت على التحول الرقمي الذي تنفذه الشركة ومشروع العدادات الذكية حيث استبدلت الشركة مع نهاية عام 2025 نحو 98 بالمئة من العدادات لدى مشتركيها بعدادات ذكية.
وأشارت الى نوعية وجودة الخدمات التي تقدمها الشركة، والإجراءات المتخذة لمواجهة الآثار الناجمة عن الأحوال الجوية التي شهدها الأسبوع الأخير من عام 2025 على النظام الكهربائي في مناطق اختصاصها لضمان استمرارية تزويد الكهرباء.
وأكدت حمدان، أن الشركة اعتمدت برنامجا طموحا لتحقيق التميز، وتنفيذ المشاريع والمبادرات التي تضمنتها رؤية التحديث الاقتصادي، من خلال إطلاق الإمكانات وتطويع التكنولوجيا لتحسين الخدمات، وزيادة فرص التشغيل، وجذب الاستثمارات، وبما ينعكس على تحسين نوعية حياة المواطنين.
من جهتهم، عبر أعضاء اللجنة عن تقديرهم للجهود المبذولة من قبل شركة توزيع الكهرباء الأردنية، مؤكدين أهمية استمرارها في تطوير خدمات توزيع الطاقة الكهربائية المقدمة للمواطنين والتحول الرقمي وتعزيز منظومة الأمن السيبراني لديها، وتسهيل وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمة، وتخفيض الفاقد الكهربائي وفقا للتشريعات النافذة.
