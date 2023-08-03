الخميس 03-08-2023
الوكيل الاخباري

الامن العام يهيب بجميع المواطنين : أبلغوا عن هؤلاء لينالوا عقابهم

وزارة الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير الألماني

افتتاح سد جديد في الأردن وهذه طاقته الاستيعابية

افتتاح مهرجان الزهور الأردني الأول في حدائق الحسين - صور

الغذاء والدواء: سحب ووقف تداول صمام القلب Trifecta GT في الأردن

مديرية صحة الرمثا: انتهاء الصيانة الخارجية لمركز صحي عمراوة

ايعاز عاجل من مدير الأمن العام اللواء المعايطة

ارباح البنوك الأردنية تتجاوز الـ 557 مليون دينار خلال 6 أشهر من العام الحالي

تنظيم الطاقة: العمل بالتعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن قائم والتقييم نهاية تشرين أول القادم

%77 حجوزات فنادق العقبة فئة 5 نجوم مقابل 35% في البترا نهاية الأسبوع الحالي

الخميس، 03-08-2023 03:04 م

طاقة الأعيان تُقر "إلغاء قانون التصديق على اتفاقية للاستكشاف عن البترول"

1691064584110


الوكيل الإخباري - أقرت لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس الأعيان، مشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول، وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة، وشركة امونايت للطاقة انترناشونال انكربوريشن في منطقة الجفر ووسط الأردن لسنة 2017، كما ورد من مجلس النواب.

اضافة اعلان


جاء ذلك خلال اجتماع اليوم الخميس، للجنة برئاسة العين المهندس مالك الكباريتي، وبحضور وزيرة الدولة للشؤون القانونية الدكتورة نانسي نمروقة.


وقال الكباريتي إن قرار اللجنة جاء بعد الاطلاع على الأسباب الموجبة لقرار إلغاء التصديق على الاتفاقية، التي جاءت نظرا لعدم التزام شركة امونايت للطاقة بتنفيذ التزاماتها التعاقدية، حسب بنود الاتفاقية المبرمة معها للاستكشاف عن البترول في منطقة الجفر ووسط الأردن، الأمر الذي يشكل خرقا ماديا أساسيا لبنود هذه الاتفاقية.


ويأتي مشروع إلغاء قانون التصديق على الاتفاقية بحسب الأسباب الموجبة لأن مجلس الوزراء بتاريخ 8/2/2017 قرر الموافقة على إلغاء الاتفاقية استنادا لأحكام المادة (32) منها، بعد ان تمت المصادقة على الاتفاقية بمقتضى القانون رقم (25) لسنة 2015.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1691059682486

الفايز يُثمن دور ديوان المحاسبة في الحفاظ على المال العام

1691060956690

الأعيان يطلع على الخطة الوطنية المُنسقة لمواجهة الزلازل

0L5A0436

قانونية الأعيان تقر معدل"تشكيل المحاكم الشرعية"

6202326134136114526735

النواب يقر مشروع قانون السير لسنة 2023

WhatsApp Image 2023-08-02 at 2.19.59 PM

متى يبدأ العمل بمعدل قانون السير الجديد في الأردن؟

0L5A0017

مجلس النواب يقر "الجرائم الإلكترونية" كما ورد من مجلس الأعيان

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2023-08-02 at 12.12.02 PM

تعليم النواب: تنظيم البطولة العالمية للمصارعة دليل على أهمية موقع الأردن

WhatsApp Image 2023-07-12 at 1.33.07 PM

الصفدي يختتم زيارة الرياض بلقاء الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي

WhatsApp Image 2023-07-10 at 4.54.35 PM

"البرلمانية الأردنية الصينية" تبحث والسفير الصيني تعزيز العلاقات الثنائية

1688646465243

الفايز يؤكد أهمية تطوير الشراكة الاستراتيجية الأردنية الأميركية

WhatsApp Image 2023-07-05 at 3.49.20 PM

"الحريات النيابية" تزور مركز إصلاح وتأهيل السواقة

1688558821556

مشتركة في الأعيان تلتقي ممثلين عن "وستمنستر" للديمقراطية