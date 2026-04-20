طاقة الأعيان تقر مشروع قانون "اتفاقية أبو خشيبة"

الوكيل الإخباري- أقرت لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس الأعيان، برئاسة العين المهندس فاروق الحياري، اليوم الاثنين، مشروع قانون التصديق على الاتفاقية المعقودة بين الحكومة الأردنية، ممثلة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية، وشركة وادي عربة للمعادن لسنة 2025، كما ورد من مجلس النواب.

وتحدث العين الحياري بحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، ووزير دولة للشؤون القانونية الدكتور فياض القضاة، ورئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، عن أهمية الاتفاقية في تعزيز استثمار الثروات الطبيعية في المملكة، خاصة النحاس والمعادن المصاحبة في أبو خشيبة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز التشاركية وفق أفضل الممارسات.