الإثنين 2026-04-20 04:02 م

طاقة الأعيان تقر مشروع قانون "اتفاقية أبو خشيبة"

جانب من الاجتماع
 
الإثنين، 20-04-2026 03:03 م

الوكيل الإخباري- أقرت لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس الأعيان، برئاسة العين المهندس فاروق الحياري، اليوم الاثنين، مشروع قانون التصديق على الاتفاقية المعقودة بين الحكومة الأردنية، ممثلة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية، وشركة وادي عربة للمعادن لسنة 2025، كما ورد من مجلس النواب.

وتحدث العين الحياري بحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، ووزير دولة للشؤون القانونية الدكتور فياض القضاة، ورئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، عن أهمية الاتفاقية في تعزيز استثمار الثروات الطبيعية في المملكة، خاصة النحاس والمعادن المصاحبة في أبو خشيبة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز التشاركية وفق أفضل الممارسات.


وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع قانون التصديق على الاتفاقية التنفيذية لأعمال تقييم وتطوير واستغلال النحاس والمعادن المصاحبة في منطقة أبو خشيبة المعقودة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة وادي عربة للمعادن والرخصة لممارسة نشاط الاستكشاف والتنقيب والتطوير والتشغيل وإنتاج معادن (النحاس والمعادن المصاحبة) وتسويقه لشركة وادي عربة للمعادن لسنة 2025، التزاما بأحكام المادة (117) من الدستور الأردني وتنفيذا لأحكام الفقرة (ج) من المادة (9) من قانون المصادر الطبيعية.

 
 


أخبار محلية القطامين يبحث مع السفير العراقي تعزيز التعاون في قطاع النقل

تفاصيل مؤلمة بعد وفاة الشاب محمد عضيبات بحادث سير مؤلم

أخبار محلية تفاصيل مؤلمة بعد وفاة الشاب محمد عضيبات بحادث سير مؤلم

فلسطين محافظة القدس تحذر من دعوات لاقتحام الأقصى ورفع علم الاحتلال الأربعاء المقبل

زين تطلق دورات مجانية جديدة للتدريب على صيانة الأجهزة الخلوية وأجهزة الألعاب الإلكترونية

أخبار الشركات زين تطلق دورات مجانية جديدة للتدريب على صيانة الأجهزة الخلوية وأجهزة الألعاب الإلكترونية

وزير الطاقة: فلس الريف يزوّد 278 موقعا ومنزلا بالكهرباء بكلفة 944 ألف دينار خلال آذار

أخبار محلية وزير الطاقة: فلس الريف يزوّد 278 موقعا ومنزلا بالكهرباء بكلفة 944 ألف دينار خلال آذار

عون: اخترت التفاوض لوقف الحرب .. ونحن فقط من سيفاوض

عربي ودولي عون: اخترت التفاوض لوقف الحرب .. ونحن فقط من سيفاوض

أخبار محلية الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس المجلس الأوروبي



 
 






