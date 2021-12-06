طرح الثقة بالنجار أو الحكومة.. سيناريوهات مرتقبة لجلسة الأربعاء النيابية

الوكيل الإخباري - كشف النائب حسن الرياطي السيناريوهات المتوقعة خلال الجلسة الرقابية المقرر عقدها الأربعاء المقبل وتتضمن بحث طلب مقدم من 76 نائبا لمناقشة اتفاقية إعلان النوايا التي وقعتها الحكومة مؤخرا مع الاحتلال الإسرائيلي.

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وقال الرياطي لـ"الوكيل الإخباري"، إن ثلاثة سيناريوهات متوقعة على طلب المناقشة بشأن اتفاق النوايا وهي فتح باب النقاش العام أمام النواب تحت القبة أو التصويت على تحويل الملف إلى اللجنة القانونية أو التصويت على إغلاق الملف.



وأضاف أنه إذا تمت مناقشة الاتفاقية تحت القبة من الممكن أن يتم طرح الثقة بالوزير المختص (وزير المياه والري محمد النجار) أو الحكومة.



ودعا الرياطي النواب إلى الوقوف بقوة بوجه الاتفاقية المرفوضة من قبل الأردنيين.



وتبنى الرياطي مذكرة نيابية تطالب بعقد جلسة مستعجلة لاتفاق النوايا الذي وقعته الحكومة مع الاحتلال الإسرائيلي في الإمارات للدخول في مفاوضات للبحث في جدوى مشروع مشترك لتبادل الطاقة والمياه.