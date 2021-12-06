الإثنين 06-12-2021
الوكيل الاخباري

الملك يتابع تجارب ميدانية لأنظمة وتطبيقات طورها المركز الأردني للتصميم والتطوير

بيان هام من الخدمات الطبية الملكية حول زيارة المرضى في المستشفيات

الفحوصات الايجابية تواصل الارتفاع في الاردن

اصابات كورونا ترتفع مجدداً في الاردن

اعلان صادر عن سفارة المملكة الأردنية الهاشمية في الرياض

الملك: نجاح البرلمان هو نجاح لجميع الأردنيين - صور

نجاح عملية جراحة نادرة بالمدينة الطبية

الصحة: مناعة اللقاح تنخفض 6% شهريا.. والإقبال على تلقي كافة الجرعات كاملة ضعيف

التربية : تعميم على المدارس بشأن امتحانات الثانوية العامة

هام من وكلاء السياحة لجميع المسافرين

الإثنين، 06-12-2021 02:49 م

طرح الثقة بالنجار أو الحكومة.. سيناريوهات مرتقبة لجلسة الأربعاء النيابية

4-72


الوكيل الإخباري - كشف النائب حسن الرياطي السيناريوهات المتوقعة خلال الجلسة الرقابية المقرر عقدها الأربعاء المقبل وتتضمن بحث طلب مقدم من 76 نائبا لمناقشة اتفاقية إعلان النوايا التي وقعتها الحكومة مؤخرا مع الاحتلال الإسرائيلي.

اضافة اعلان


وقال الرياطي لـ"الوكيل الإخباري"، إن ثلاثة سيناريوهات متوقعة على طلب المناقشة بشأن اتفاق النوايا وهي فتح باب النقاش العام أمام النواب تحت القبة أو التصويت على تحويل الملف إلى اللجنة القانونية أو التصويت على إغلاق الملف.


وأضاف أنه إذا تمت مناقشة الاتفاقية تحت القبة من الممكن أن يتم طرح الثقة بالوزير المختص (وزير المياه والري محمد النجار) أو الحكومة.


ودعا الرياطي النواب إلى الوقوف بقوة بوجه الاتفاقية المرفوضة من قبل الأردنيين.


وتبنى الرياطي مذكرة نيابية تطالب بعقد جلسة مستعجلة لاتفاق النوايا الذي وقعته الحكومة مع الاحتلال الإسرائيلي في الإمارات للدخول في مفاوضات للبحث في جدوى مشروع مشترك لتبادل الطاقة والمياه.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp-Image-2021-12-06-at-2.57.17-PM

مالية النواب تكثف عملها لمناقشة الموازنة

image - 2021-12-06T141333.507

مالية الأعيان تناقش تقرير ديوان المحاسبة 2020

413393_6_1633810587

العرموطي: هل عقد اليهودي براودي دورات لأئمة المساجد؟ - وثيقة

1220201682739168631476

مصدر يكشف لـ "الوكيل الاخباري" سبب تأجيل جلسة النواب اليوم

1120212912818175460791

تأجيل جلسة مجلس النواب المنوي عقدها الاثنين

1220215131235264508422

أبوصعيليك: امامنا عمل طويل وشاق

أخبار متعلقة
12202129237101503316

اعتصام أمام مجلس النواب الاثنين

4-72

اجتماع نيابي مع وزير المياه يبحث الأبعاد الأمنية والاقتصادية لإعلان النوايا

0L5A9955

النواب يناقشون إعلان النوايا الإثنين

0L5A0017

النواب يؤجل أولى جلساته الرقابية

0L5A0411

مجلس النواب يناقش ردود الحكومة على 15 سؤالا نيابيا اليوم

نواب 2

مجلس النواب ينتخب لجانه الدائمة اليوم