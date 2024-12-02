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طهبوب: هل نستبشر خيرا بجعفر حسان؟

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أرشيفية
الإثنين، 02-12-2024 10:46 ص

الوكيل الإخباري - تساءلت النائب ديمة طهبوب إذا ما كان علينا أن نبشر المواطنين بما كتبه رئيس الوزراء جعفر حسان في كتاب  "الاقتصاد الأردني بناء في رحم الأزمات"، حول الآثار السلبية لضريبة المبيعات.

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وقالت طهبوب اليوم الاثنين، خلال مناقشة البيان الوزاري في مجلس النواب، إن  حسان كتب عام 2020 أن ضريبة المبيعات لا تحقق العدالة الضريبية لأنها تضع عبئا أكبر على ذوي الدخل المحدود مقارنة بذوي الدخل الأعلى.

 

وأضافت: هل أبشر المواطنين .. هل نستبشر ونقول أن معرفة رئيس الحكومة بهذه السلبيات ستجعل الحكومة تمتنع عن رفع الضرائب بل وتراجع العبء الضريبي ككل وتحصل التهرب الضريبي وهو بمئات الملايين من الدنانير.

 

ولفتت طهبوب إلى أن المواطن الأردني بلغ منذ سنوات حالة الاجهاد الضريبي.

 
gnews

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