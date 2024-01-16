الثلاثاء 16-01-2024
الوكيل الاخباري
 

الاحتلال يكشف حصيلة الاصابات منذ بدء طوفان الأقصى

عاجل دراسة لإنشاء قطار خفيف بين عمان والزرقاء لنقل 50 ألف راكب يوميا

شركس مبررا رفع أسعار الفائدة: للحفاظ على الاستقرار النقدي

شركة جديدة تعلن تعليق الملاحة عبر البحر الأحمر مؤقتا

أمين عمّان عن الفيديو المتداول: ليس موظفاً في الأمانة

مقتل جندي اسرائيلي في معارك غزة

نقيب الألبسة: أزمة البحر الأحمر أثرت على سوق الملابس الأردني

بن غفير: سحب الجيش من مراكز حماس خطأ فادح وسيكلفنا خسائر بشرية

انتشال جثامين 13 شهيدا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة

كتائب القسام تستهدف ناقلة جند إسرائيلية بحي الشيخ رضوان

الثلاثاء، 16-01-2024 03:09 م

عاجل دراسة لإنشاء قطار خفيف بين عمان والزرقاء لنقل 50 ألف راكب يوميا

unnamed


الوكيل الإخباري - كشف مدير عام مؤسسة الخط الحديدي الحجازي زاهي خليل أن المؤسسة تقوم بدراسة لإنشاء قطار خفيف بين عمان والزرقاء، وصولا إلى مطار عمان الدولي، بطول يتراوح 65 كيلومتر.

اضافة اعلان

 

وقال خليل خلال اجتماع للجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، اليوم الثلاثاء، إنه من المتوقع أن ينقل ما يقارب من 40 إلى 50 ألف راكب يوميًا.

 
وأضاف أن الخط الحديدي الحجازي، مؤسسة مستقلة ماليا، إيراداتها ذاتية من خلال الاستثمارات والمشاريع التي تقوم بها، لافتا إلى أن المؤسسة تهدف لتطوير منظومة النقل السككي ووضع الخط الحديدي الحجازي على خارطة السياحة المحلية والعالمية ورفع الأداء المؤسسي واستثمار أملاك الخط والحفاظ على الإرث التاريخي من خلال إعادة ترميم المباني التراثية والمحطات في المؤسسة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
البنك المركزي (3)

شركس مبررا رفع أسعار الفائدة: للحفاظ على الاستقرار النقدي

WhatsApp Image 2024-01-16 at 2.13.09 PM

الصفدي وسفيرة جنوب إفريقيا: فلسطين قضيتنا ومواقفنا متطابقة

M63A0260

"العمل النيابية" تؤكد أهمية تشغيل الأردنيين في القطاع الخاص

0L5A0017

لجان نيابية تناقش اليوم مشاريع قوانين وقضايا عدة

65a509c74c59b738b0519d80

"خارجية النواب" تبحث والسفير البلجيكي العلاقات الثنائية

0L5A0427

مالية النواب تناقش موازنة ديوان المحاسبة

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2023-12-26 at 12.25.12 PM

الصفدي يتسلم تقرير ديوان المحاسبة 2022

WhatsApp Image 2023-12-26 at 10.43.37 AM

المعايعة: الأردن بقيادة الملك سيبقى في خندق أمته العربية مدافعا عن قضاياها العادلة

1697898704301

الفايز: نفتخر بقوة ومتانة نسيجنا الاجتماعي الأردني

1703423132408

"إعلام الأعيان" تدعو إلى التصدي لمحاولات التشكيك بمواقف الأردن

FhciNeWXEAQ5y9B

الصفدي يدعو البرلمان الأوروبي لدعم جهود الملك بحل الدولتين ووقف الحرب على غزة

0L5A0436

الأخوة الأردنية الكويتية في الأعيان تُقدم واجب العزاء بوفاة أمير الكويت