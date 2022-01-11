عايش: التعرفة الكهربائية ستحدث أزمة بالشارع العام

الوكيل الإخباري - قال عضو لجنة الطاقة النيابية، الدكتور هايل عياش، إن التعرفة الكهربائية الجديدة ستحدث أزمة بسبب فرق السعر على فاتورة الكهرباء والذي يصل إلى 200 فلس / كيلوواط إذا تم استهلاك أكثر من 600 كيلوواط/ ساعة.

اضافة اعلان



ودعا عايش، خلال اجتماع لجنة الطاقة، اليوم الثلاثاء، إلى تجميد التعرفة الجديدة، أو رفع سقف الاستهلاك المنزلي ليكون 1000 كيلوواط بدلا من 600كيلوواط .



واوضح انه يجب أن تكون اسعار الكهرباء في الأردن هي الأقل في المنطقة، متسائلا :" كيف ننتج ونصدر كهرباء وما زالت الأسعار مرتفعة ".

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة