عبارة تحدث جدلا تحت القبة والنواب يصوّت على شطبها

وكانت النائب راكين أبو هنية قالت خلال مناقشتها الردود الحكومية على سؤالها النيابي، "يقض مضاجعنا عشرات من شبابنا في سجن الجندويل"، الأمر الذي أثار حفيظة واستياء النواب تحت القبة مما استدعى تدخل رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي.
وقال الصفدي ردا على النائب أبو هنية إنه لا يوجد لدينا سجن في الجندويل.
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