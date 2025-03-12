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عبارة تحدث جدلا تحت القبة والنواب يصوّت على شطبها

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أرشيفية
 
الأربعاء، 12-03-2025 12:10 م

الوكيل الإخباري - صوّت مجلس النواب خلال جلسة رقابية، اليوم الأربعاء، على شطب كلمة من محضر الجلسة، بعدما أثارت جلبة تحت قبة البرلمان.

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وكانت النائب راكين أبو هنية قالت خلال مناقشتها الردود الحكومية على سؤالها النيابي، "يقض مضاجعنا عشرات من شبابنا في سجن الجندويل"، الأمر الذي أثار حفيظة واستياء النواب تحت القبة مما استدعى تدخل رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي.

 

وقال الصفدي ردا على النائب أبو هنية إنه لا يوجد لدينا سجن في الجندويل. 

 
 
gnews

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