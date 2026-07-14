عبدالله النسور نائبا أول لرئيس مجلس الأعيان وهاني الملقي نائبا ثانيا

وأدى عمر الرزاز وهند أبو الشعر، خلال الجلسة الأولى في الدورة الاستثنائية لمجلس الأعيان، اليمين الدستورية عضوين في المجلس.
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