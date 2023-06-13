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الثلاثاء، 13-06-2023 06:11 ص

عدادات الكهرباء الذكية على طاولة النواب اليوم

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الوكيل الاخباري - تجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس النواب الثلاثاء؛ لمناقشة مشاريع قوانين أحيلت إليها من المجلس، وقضايا عدة، أبرزها موضوع العدادات الكهربائية الذكية، الذي تناقشه لجنة الطاقة والثروة المعدنية.

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وبلغ عدد العدادات الكهربائية الذكية المركبة في كل القطاعات، نحو 568 ألف عداد كهرباء ذكي، بنسبة 23% من إجمالي عدادات الكهرباء، وفق الناطقة باسم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تحرير القاق.


وأوضحت القاق أن العداد الذكي يتيح إمكانية إصدار الفاتورة عن بعد، والرقابة اللحظية من المشترك على عداده، وتتيح كذلك عملية وصل التيار الكهربائي وفصله عن بعد، وتساهم أيضا في تخفيض الفاقد.


وتناقش اللجنة المالية النيابية، الاستيضاحات والمخالفات المتعلقة في جامعتي البلقاء التطبيقية والحسين بن طلال، وذلك في إطار مناقشة تقارير ديوان المحاسبة للأعوام: 2018 و2019 و2020 و2021.


وتبحث لجنة الزراعة والمياه والبادية آخر مستجدات الناقل الوطني والاحتياجات المائية لمزارع النخيل.


 




 

 


 

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