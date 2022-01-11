عدسة "الوكيل" ترصد الرياطي في اجتماع نيابي

الوكيل الإخباري - بعد غيابه مؤخرا عن حضور جلسات مجلس النواب واجتماعات اللجان، رصدت عدسة "الوكيل الإخباري"، حضور النائب حسن الرياطي جانبا من اجتماع لجنة الطاقة النيابية اليوم الثلاثاء.

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وغاب الرياطي عن حضور جميع جلسات المجلس لمناقشة التعديلات الدستورية بعدما طُلب منه من رئيس المجلس عبدالكريم الدغمي عدم الحضور لتهدئة الأجواء المشحونة على إثر المشاجرة النيابية قبل نحو أسبوعين.

يشار إلى أن لجنة الطاقة النيابية تعقد اجتماعا في الأثناء، حول ارتفاع أسعار المشتقات النفطية والتعرفة الكهربائية الجديدة.

من جهته أكد الرياطي في تصريح لـ"الوكيل الإخباري"، صباح اليوم الثلاثاء، نيته الحضور إلى المجلس وذلك بعد طلب اللجنة المصغرة المنبثقة عن اللجنة القانونية النيابية حضوره لاجتماع يهدف للاستماع إلى أقواله بشأن الحادثة.

وكان نشب خلاف بين عدد من النواب تحت قبة البرلمان خلال مناقشة التعديلات الدستورية قبل أن يتطور لاحقا إلى عراك بالأيدي ليضطر رئيس المجلس على إثره إلى رفع الجلسة.

وأضاف أن جهود الإصلاح ما زالت مستمرة حتى الآن، لكن تواجد رئيس المجلس عبدالكريم الدغمي خارج البلاد حاليا ربما يؤخرها بعض الشيء.



وأشار إلى أن الدغمي وعد بحل وإنهاء الخلاف بين النواب.