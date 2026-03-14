عزم النيابية تدين تصريحات نتنياهو وتؤكد: أمن الأردن أولوية وطنية

الوكيل الإخباري- أعربت كتلة عزم النيابية عن إدانتها الشديدة لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والتي تناولت فرض السيطرة الأمنية على المنطقة من الأردن حتى البحر الأبيض المتوسط.





وأكد رئيس الكتلة، النائب الدكتور وليد المصري، أن هذه التصريحات تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن الإقليمي وخرقًا للقوانين الدولية وحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، مشددًا على أن سيادة الأردن وأمنه الوطني خط أحمر.



وأشار المصري إلى أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني سيظل السد المنيع في وجه أي محاولات لفرض نفوذ أمني خارجي على المنطقة، مؤكدًا استمرار المملكة في حماية حقوق الشعب الفلسطيني وتعزيز الاستقرار الإقليمي، بالتوازي مع التعاون مع المجتمع الدولي لمنع أي تصعيد يهدد السلم والأمن.



وأضاف المصري أن كتلة عزم النيابية تتابع التطورات عن كثب، وستقدم توصيات واضحة للجهات الرسمية لضمان حماية مصالح المملكة وتعزيز دور الأردن في الدفاع عن القضية الفلسطينية، ودعم أي جهود عربية ودولية لمواجهة السياسات الإسرائيلية التي تقوض الأمن والسلام في المنطقة.



ودعت الكتلة إلى تضافر الجهود العربية والدولية للحفاظ على السلم والأمن في الشرق الأوسط، ومساندة الحقوق الفلسطينية المشروعة، ورفض أي خطوات لفرض السيطرة بالقوة على الأراضي الفلسطينية أو تهديد أمن المملكة والمنطقة.



وفي الختام، أكدت كتلة عزم النيابية أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني سيظل ركيزة أساسية للأمن الوطني والمدافع الأبرز عن حقوق الشعب الفلسطيني، مشددة على أن أي محاولات لفرض السيطرة بالقوة على الأراضي الفلسطينية أو تهديد سيادة المملكة مرفوضة جملة وتفصيلًا.





