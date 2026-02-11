"عزم النيابية" تلتقي المشاركين في برنامج الزمالة البرلمانية

03:57 م

الوكيل الإخباري- التقى رئيس كتلة حزب عزم النيابية النائب وليد المصري، اليوم الأربعاء، بعدد من المشاركين في برنامج الزمالة البرلمانية، بحضور النائب الثاني لرئيس مجلس النواب النائب إبراهيم الصرايرة، وعدد من أعضاء الكتلة. اضافة اعلان





وأكد المصري خلال اللقاء أن مجلس النواب ينظر إلى الشباب بوصفهم شركاء حقيقيين في عملية صنع القرار، ويعوّل على وعيهم ودورهم في القضايا ذات الشأن العام، مشددًا على أهمية إتاحة الفرصة أمامهم وتمكينهم في مختلف المجالات لإعداد قادة متميزين للمستقبل.



وأشار ، بحضور النواب هدى نفاع، وآية الله الفريحات، ووصفي حداد، إلى أن الشباب المشاركين في برنامج الزمالة البرلمانية أمام فرصة تاريخية لتعزيز مشاركتهم في الحياة السياسية، في ظل مخرجات التحديث السياسي والقوانين الناظمة لها، مستعرضًا التعديلات التي طرأت على قانون الانتخاب، والتي تضمن توسيع مقاعد الشباب والمرأة في المجالس النيابية المقبلة.



من جانبه، قال الصرايرة إن هذا اللقاء يأتي في إطار ترسيخ العمل السياسي لدى الشباب، انسجامًا مع مسار التحديث السياسي الذي تبنته الدولة، مبينًا أن مخرجات التحديث شكلت نواة لأي عمل برلماني سياسي، خاصة أنها جاءت بدعم ورعاية ملكية سامية.



من جهتهم، عبّر المشاركون في برنامج الزمالة البرلمانية عن شكرهم وتقديرهم لرئاسة وأعضاء كتلة حزب عزم النيابية على إتاحة هذه الفرصة، مؤكدين أن البرنامج يشكّل تجربة نوعية تسهم في تعميق فهمهم للعمل البرلماني، وتعزيز مهاراتهم القيادية والسياسية، وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في الحياة العامة، بما ينسجم مع مسار التحديث السياسي الذي تشهده المملكة.



وشهد اللقاء نقاشًا موسعًا بين رئيس الكتلة وأعضائها والشباب المشاركين في البرنامج حول سبل تعزيز دور الشباب في العمل البرلماني والحياة السياسية.

