"عزم النيابية" تهنئ جلالة الملك وولي العهد والشعب الأردني بالسنة الهجرية

وأعرب أبو هنية باسم الكتلة عن أصدق الأمنيات بأن تكون هذه المناسبة المباركة بداية لعام مملوء بالخير والبركة، وأن يعيدها الله على الوطن الغالي بالأمن والأمان، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالعزّة والتقدّم والازدهار.
وأكدت الكتلة في تهنئتها على معاني الوحدة والإخاء التي تحملها هذه المناسبة العطرة، داعية الله أن يديم على الأردن قيادته الهاشمية الحكيمة، وأن يحفظ شعبه وقيادته من كل مكروه.
-
أخبار متعلقة
-
الفايز يُهنئ بمناسبة العام الهجري الجديد
-
الصفدي يهنئ الملك وولي العهد بالعام الهجري الجديد
-
في لحظة إعادة ترتيب العالم… هل نعيد ترتيب أنفسنا؟
-
"السياحة النيابية" تلتقي السفير الجورجي
-
"عزم النيابية" تتبنى مبادرة خصخصة قطاع النفايات في البلديات
-
الشؤون العربية والدولية بالأعيان تناقش تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية
-
"التعليم النيابية" تثمّن استجابة الحكومة لتوصياتها بقرارات داعمة للطلبة والمعلمين
-
الخصاونة: خطاب الملك في أوروبا خارطة طريق للسلام والتنمية