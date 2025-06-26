"عزم النيابية" تهنئ جلالة الملك وولي العهد والشعب الأردني بالسنة الهجرية

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الوكيل الإخباري- تقدّم رئيس كتلة حزب عزم النيابية، النائب الدكتور أيمن أبو هنية، وأعضاء الكتلة، بأسمى آيات التهنئة والتبريك إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، وإلى أبناء الشعب الأردني العزيز، بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة 1447 هـ. اضافة اعلان





وأعرب أبو هنية باسم الكتلة عن أصدق الأمنيات بأن تكون هذه المناسبة المباركة بداية لعام مملوء بالخير والبركة، وأن يعيدها الله على الوطن الغالي بالأمن والأمان، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالعزّة والتقدّم والازدهار.



وأكدت الكتلة في تهنئتها على معاني الوحدة والإخاء التي تحملها هذه المناسبة العطرة، داعية الله أن يديم على الأردن قيادته الهاشمية الحكيمة، وأن يحفظ شعبه وقيادته من كل مكروه.