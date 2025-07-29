الثلاثاء 2025-07-29 08:50 م
 

"عزم النيابية": خطوة بريطانيا تجاه فلسطين موقف شجاع نحو العدالة

"عزم النيابية": خطوة بريطانيا تجاه فلسطين موقف شجاع نحو العدالة
"عزم النيابية": خطوة بريطانيا تجاه فلسطين موقف شجاع نحو العدالة
 
الثلاثاء، 29-07-2025 08:02 م
الوكيل الإخباري-   رحبت كتلة عزم النيابية بإعلان رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، نية المملكة المتحدة الاعتراف رسميًا بالدولة الفلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة.اضافة اعلان


واعتبرت الكتلة في بيان صادر عنها، أن هذه الخطوة تمثل تطورًا إيجابيًا وموقفًا شجاعًا في الاتجاه الصحيح نحو دعم العدالة وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها.

وأكدت الكتلة أن التوجه البريطاني يشكّل دعمًا جوهريًا للمساعي الرامية إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وأشادت كتلة عزم بانسجام هذا الموقف مع الجهود الدولية والإقليمية، وفي مقدمتها الدور الذي تقوم به المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، في دعم الحق الفلسطيني المشروع وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

ودعت الكتلة المجتمع الدولي إلى البناء على هذه الخطوة المهمة، واتخاذ مواقف مماثلة تدعم الحل السلمي الشامل والعادل القائم على حل الدولتين، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما ثمنت الكتلة أهمية المؤتمر الدولي رفيع المستوى المنعقد في نيويورك برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، مؤكدة أهمية حشد المزيد من الدعم الدولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية وترسيخ حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.

واختتمت الكتلة بيانها بتجديد موقفها الثابت في دعم نضال الشعب الفلسطيني الشقيق لنيل حريته وتحقيق دولته المستقلة على ترابه الوطني، مؤكدة استمرارها في دعم كل الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
 
 
gnews

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