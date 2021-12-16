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الخميس، 16-12-2021 01:52 م

عضو سابق بالمحكمة الدستورية يعلق على إضافة "الأردنيات" للدستور

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الوكيل الإخباري - اعتبر العضو السابق في المحكمة الدستورية عبدالقادر الطورة، أنه لا عبرة من إضافة مصطلح “الأردنيات” إلى الدستور، والمدرج في مشروع تعديل الدستور لسنة 2021.

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وقال خلال اجتماع اللجنة القانونية النيابية، اليوم الخميس، إن مصطلح “الأردنيين” في مفاهيم القانون والدستور تشمل الرجال والنساء، وبالتالي “لا فائدة ترجى من إضافة هذه الكلمة لأنها وجدت على أساس أن (الأردنيين) لا تعني إلا الرجال”.


وأضاف “إن كان لابد من إضافتها مرّةً، فلا بد من إضافتها بعد كل كلمة الأردنيين الواردة في الدستور والقوانين”.

 




 

 


 

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