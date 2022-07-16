عضو في مجلس الأعيان: مشاركة الأردن بقمة جدة تأكيد على دوره المحوري

الوكيل الإخباري - قال عضو مجلس الأعيان طلال الشرفات، السبت، إن مشاركة الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في قمة جدة "تأكيد على الدور المحوري للأردن في الوضع الإقليمي".

اضافة اعلان



وأوضح الشرفات أن الأردن يقول بدور فاعل في المنطقة، وأشار إلى تأكيد الرئيس الأميركي جو بايدن الذي يحضر قمة جدة على الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.



وشرح: "جلالة الملك سيكون له دور كبير ومؤثر في القمة، وسياسية الأردن الخارجية بقيادة جلالة الملك تحظى باحترام على المستوى الدولي وبالتأكيد على المستوى الإقليمي، لذلك أعتقد أن الأردن سيحمل رسائل مهمة أن الأمن لا يمكن أن يكون بمعزل عن تلبية احتياجات الدول في المجال الاقتصادي وأن الاقتصاد هو متطلب أساس لتحقيق الأمن".



وتحدث الشرفات عن "قيام الأردن بدور أمني كبير سواء كان على الحدود الشمالية أو حتى بالمسألة المحورية المتعلقة بالقضية المركزية القضية الفلسطينية، كل هذا الأمر يجب أن يرافقه اهتمام من الدول الكبرى وأيضا من دول الإقليم أيضا لصيانة الأمن الإقليمي من خلال تعزيز الوضع الاقتصادي للأردن ولكل الدول في المنطقة بالتأكيد".

المملكة