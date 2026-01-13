عطية: اقتحام بن غفير للأقصى تصعيد عدواني واعتداء سافر على القانون الدولي

الوكيل الإخباري- اعتبر النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور خميس عطية إقدام وزير ما يُسمّى بالأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير اقتحام المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، تحت حماية قوات الاحتلال، إعلان استفزاز مفتوح، وتصعيدًا عدوانيًا متعمدًا، واعتداءً سافرًا على قدسية الأقصى، وعلى الوصاية الهاشمية، وعلى القانون الدولي برمّته، محمّلًا حكومة الاحتلال كامل المسؤولية عن أي تداعيات خطيرة قد تترتب على هذه السياسات المتهورة.



وأكد عطية في تصريح صحفي أن ما يجري في المسجد الأقصى لم يعد مجرد انتهاكات متفرقة، بل مشروع تهويدي منظم تقوده مجموعة يمينية متطرفة تسعى لفرض أمر واقع جديد بالقوة، عبر الاقتحامات المتكررة، وحماية المستوطنين، وتغيير معالم الوضع التاريخي والقانوني القائم، في تحدٍّ صارخ لإرادة المجتمع الدولي واستخفاف فجّ بمشاعر المسلمين في العالم.

اضافة اعلان