عطية: الأردن يتعامل مع أمنه الوطني بأعلى درجات الجدية ويرفض أي اعتداء على سيادته

الوكيل الإخباري- أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، الدكتور خميس حسين عطية، أن الأردن يتعامل مع أمنه الوطني بأعلى درجات الجدية، مشددًا على أن حماية أرض المملكة ومواطنيها تمثل أولوية لا تقبل المساس، وأن أي اعتداء على الأراضي الأردنية سيُواجه برد حاسم وفقًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.



وقال عطية، خلال مقابلة مع قناة القاهرة الإخبارية، إن الأمل معقود على نجاح الجهود السياسية في تجنيب المنطقة مزيدًا من الصراعات، معربًا عن أمله في أن تفضي المفاوضات الأمريكية الإيرانية إلى اتفاق، مؤكدًا أن الحروب والصراعات لا تقود إلى السلام، وأن جميع الأطراف معنية بعدم التصعيد.



وأشار إلى أن التحركات والاتصالات العربية أسهمت في تهيئة أجواء داعمة للحلول الدبلوماسية، بما يتيح فرصة للتوصل إلى تفاهمات تخفف من حدة التوتر في المنطقة.



وأشاد عطية بجهود الجيش العربي في حماية حدود المملكة وصون أمنها واستقرارها، مؤكدًا جاهزية الأردن للتعامل مع أي تهديد يستهدف أراضيه، وأن المملكة أوصلت رسائل واضحة لجميع الأطراف بأن أي اعتداء على سيادتها سيقابل بإجراءات حاسمة، مع بقاء جميع الخيارات مفتوحة ضمن أحكام القانون الدولي.

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