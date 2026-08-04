عطية: الأردن يتعامل مع أمنه الوطني بأعلى درجات الجدية ويرفض أي اعتداء على سيادته

وقال عطية، خلال مقابلة مع قناة القاهرة الإخبارية، إن الأمل معقود على نجاح الجهود السياسية في تجنيب المنطقة مزيدًا من الصراعات، معربًا عن أمله في أن تفضي المفاوضات الأمريكية الإيرانية إلى اتفاق، مؤكدًا أن الحروب والصراعات لا تقود إلى السلام، وأن جميع الأطراف معنية بعدم التصعيد.
وأشار إلى أن التحركات والاتصالات العربية أسهمت في تهيئة أجواء داعمة للحلول الدبلوماسية، بما يتيح فرصة للتوصل إلى تفاهمات تخفف من حدة التوتر في المنطقة.
وأشاد عطية بجهود الجيش العربي في حماية حدود المملكة وصون أمنها واستقرارها، مؤكدًا جاهزية الأردن للتعامل مع أي تهديد يستهدف أراضيه، وأن المملكة أوصلت رسائل واضحة لجميع الأطراف بأن أي اعتداء على سيادتها سيقابل بإجراءات حاسمة، مع بقاء جميع الخيارات مفتوحة ضمن أحكام القانون الدولي.
وجدد رفض الأردن لأي اعتداء على أي دولة عربية، مؤكدًا الرفض للاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان والأراضي السورية، داعيًا إلى جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية.
وأوضح عطية أن مجلس النواب أدان الاعتداءات التي استهدفت الأراضي الأردنية وما شكلته من انتهاك لسيادة المملكة، مؤكدًا وقوف المجلس خلف مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية في حماية أمن الوطن.
وحول طبيعة الوجود الأمريكي في الأردن، واتفاقية التعاون الدفاعي بين المملكة والولايات المتحدة، أوضح عطية أن الاتفاقية تهدف إلى تدريب وتطوير القوات المسلحة الأردنية وتعزيز قدراتها الدفاعية وتزويدها بالمعدات اللازمة، مؤكدًا أنه لا توجد قواعد أمريكية في الأردن، وأن المملكة ليست الدولة الوحيدة التي ترتبط بمثل هذه الاتفاقيات الدفاعية.
-
أخبار متعلقة
-
الإدارية النيابية تقر عددًا من مواد مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026
-
مجلس النواب يقر مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية
-
مقترح نيابي يبقي إعلانات الاستملاك في الصحف اليومية إلى جانب النشر الإلكتروني
-
الوزير المصري يكشف عن حلول مرتقبة مع شركة البوتاس لإنهاء قضية أراضي الغور
-
نائب تحت القبة: تعديلات "الملكية العقارية" جعلتني أفكر بالاستقالة .. "سامحونا"
-
النائب السعود لوزير الصحة: "حوّل" المركز الصحي في حي الطفايلة إلى روضة أو "سكره" !
-
العودات يكشف تفاصيل جديدة حول تقدير تعويضات العقارات المستملكة
-
مجلس النواب يواصل مناقشة تعديلات الملكية العقارية