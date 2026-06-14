عطية: الاستقلال رسخ الدولة الأردنية الحديثة وعزز مكانة المملكة إقليمياً ودولياً

الوكيل الإخباري- أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب خميس عطية أن عيد الاستقلال يمثل محطة وطنية مفصلية في تاريخ الدولة الأردنية الحديثة، التي واصلت مسيرة البناء والتحديث بقيادة هاشمية حكيمة، ورسخت نموذجاً للدولة القائمة على الشرعية وسيادة القانون واحترام الإنسان.

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وقال عطية خلال احتفال نظمته الجمعية التربوية الأردنية، وأعضاء المجلس المحلي لمركز أمن الحسين، اليوم الأحد، بمناسبة عيد الاستقلال الثمانين والأعياد الوطنية، إن الأردن واصل مسيرته بثبات وعزم مستنداً إلى قيادة هاشمية حكيمة، وشعب واعٍ، وجيش عربي مصطفوي، وأجهزة أمنية محترفة كانت وما تزال عنواناً للتضحية والانتماء.



وأضاف، إن الاستقلال يجسد قصة وطن صنع قراره الحر بإرادة أبنائه، ومضى في مسيرة بناء متواصلة متجاوزاً مختلف التحديات، ومؤسساً لدولة عصرية تحظى بالاحترام والثقة على المستويين الإقليمي والدولي.



وأشار إلى أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، استطاع الحفاظ على أمنه واستقراره في منطقة شهدت صراعات وتحولات عميقة، وظل نموذجاً للاعتدال والحكمة والاتزان، لافتاً إلى أن هذه المنجزات جاءت ثمرة رؤية قيادية واضحة وجهود متواصلة وتضحيات كبيرة قدمها الجيش العربي والأجهزة الأمنية وأبناء الوطن.



واستذكر عطية في ذكرى الجلوس الملكي مسيرة جلالة الملك عبدالله الثاني، وما شهدته المملكة من خطوات متقدمة في مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، بما يعزز قدرة الدولة على مواصلة التنمية ومواجهة التحديات.



وأكد أن القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والأجهزة الأمنية شكلت على الدوام الحصن المنيع للوطن وحامية منجزاته، فيما مثلت الثورة العربية الكبرى نقطة الانطلاق لمسيرة وطنية عظيمة قادها الهاشميون، ورسخت قيم الحرية والنهضة والكرامة التي قامت عليها الدولة الأردنية الحديثة.



وشدد عطية على أن الأردن يواصل أداء دوره القومي والإنساني دفاعاً عن قضايا الأمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والقدس الشريف، بالتوازي مع مواصلة مسيرة البناء والتحديث وتعزيز مؤسسات الدولة وترسيخ سيادة القانون وتوسيع المشاركة السياسية.



من جانبه، أكد رئيس الجمعية التربوية الأردنية محمود الزبون أن الأردنيين يستذكرون في هذه المناسبة الوطنية محطات تاريخية شكلت أساس نهضة الدولة الأردنية الحديثة، وفي مقدمتها الثورة العربية الكبرى التي حملت رسالة الحرية والوحدة والنهضة بقيادة الشريف الحسين بن علي.



وقال، إن الجيش العربي بقي وفياً لمبادئ الثورة العربية الكبرى ورسالتها، وقدم التضحيات دفاعاً عن قضايا الأمة، مشيراً إلى أن الأردن بقيادته الهاشمية وجيشه وأجهزته الأمنية وشعبه الوفي يواصل مسيرة البناء والعطاء رغم مختلف التحديات.



بدوره، رفع عضو المجلس المحلي لمركز أمن الحسين روحي القدومي أسمى آيات التهنئة والتبريك لجلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، بمناسبة الأعياد الوطنية، مؤكداً أن الأردن يواصل مسيرة التحديث والبناء بقيادة جلالة الملك، وأن القضية الفلسطينية ستبقى في صدارة أولويات المملكة ومواقفها الثابتة.



وأشار إلى أن الأردن بقيادة جلالة الملك يواصل الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، انطلاقاً من الوصاية الهاشمية التاريخية، ومواقفه الراسخة تجاه مختلف قضايا الأمة.