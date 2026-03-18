عطية: الملك يقوم بدور محوري في المنطقة والإصلاح نهج ثابت

الوكيل الإخباري- التقى النائب الأول لرئيس مجلس النواب، الدكتور خميس عطية، اليوم الأربعاء، في دار مجلس النواب، المشاركين في برنامج الزمالة البرلمانية التابع لصندوق الملك عبدالله الثاني، وذلك للاطلاع على آليات العمل البرلماني وأهمية دور الشباب في الحياة السياسية والحزبية.





وأكد عطية، خلال اللقاء، أهمية الدور المحوري الذي يقوده جلالة الملك عبد الله الثاني في التعامل مع التحديات الإقليمية، مشددًا على جهوده الدبلوماسية وتحركاته نحو العواصم العربية والخليجية، بما يعزز التضامن العربي ويسهم في خفض التوتر، واعتماد الحوار لحل الأزمات.



وأشار إلى أن الأردن، بقيادته الهاشمية وجيشه وأجهزته الأمنية وشعبه، سيبقى قويًا في مواجهة التحديات، ولن يقبل المساس بأمنه أو سيادته، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية تمثل أولوية وطنية، وأن القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية خط أحمر.



وأوضح عطية أن المملكة تمضي بثبات في مسار التحديث السياسي نحو بناء حياة حزبية فاعلة وبرلمان قائم على البرامج، لافتًا إلى أن مجلس النواب يعمل على تطوير نظامه الداخلي بما يعزز العمل الحزبي والكتل البرلمانية.



وبيّن أن المجلس يتعامل مع التشريعات، وعلى رأسها مشروع قانون الضمان الاجتماعي، بمسؤولية عالية، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق المشتركين وضمان استدامة المؤسسة.



وحث عطية الشباب على الانخراط الفاعل في العمل الحزبي والسياسي، مؤكدًا أن المرحلة تتطلب وعيًا وفكرًا شبابيًا قادرًا على الإسهام في تطوير الحياة السياسية والبرلمانية.





