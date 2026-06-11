عطية: النشامى كتبوا إنجازًا تاريخيًا وحلم كل بيت أردني تحقق

10:50 ص

الوكيل الإخباري- قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور خميس حسين عطية إن الأردن يقف اليوم على موعد مع لحظة تاريخية ستبقى خالدة في الذاكرة، مع انطلاق منافسات كأس العالم ومشاركة منتخبنا الوطني لكرة القدم في النهائيات، في إنجاز طال انتظاره وكتبه النشامى بعرقهم وإصرارهم وإيمانهم بأن لا شيء مستحيل أمام إرادة الأردنيين. اضافة اعلان





وأضاف عطية أن ملايين الأردنيين سيتابعون منتخبهم الوطني باعتباره صوتًا لطموح شعب بأكمله، يحمل اسم الأردن ورايته إلى أكبر وأهم حدث رياضي على مستوى العالم.



وأكد أن النشامى نجحوا في تحقيق حلم كل بيت أردني عندما وصلوا إلى هذه المنصة العالمية غير المسبوقة، مشيرًا إلى أن مجرد وجود الأردن بين كبار منتخبات العالم هو انتصار وطني يؤكد أن هذا الوطن الذي اعتاد مواجهة التحديات قادر دائمًا على صناعة الإنجاز وكتابة قصص النجاح.



وقال: اليوم لا يلعب أحد عشر لاعبًا فقط داخل المستطيل الأخضر، بل يلعب معهم أكثر من أحد عشر مليون أردني يحملون الحلم ذاته، ويرفعون الدعاء ذاته، ويؤمنون بأن النشامى قادرون على تشريف الوطن وتقديم صورة تليق بتاريخ الأردن ومكانته.



وأضاف أن هذه المشاركة تمثل رسالة أمل لكل الشباب الأردني بأن الطموح والعمل الجاد يقودان إلى الإنجاز مهما كانت الصعوبات، وأن الإرادة الأردنية قادرة على الوصول إلى أبعد نقطة في العالم عندما تتسلح بالإيمان والعزيمة.



وختم عطية بالقول: كل التوفيق للنشامى في هذه الرحلة التاريخية التي ستبقى مصدر فخر للأردنيين جيلًا بعد جيل.





