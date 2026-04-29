عطية: خدمة العلم محطة وطنية مفصلية في مسار تعزيز قيم الانتماء والانضباط لدى الشباب

الوكيل الإخباري- قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور خميس عطية أن تخريج الدفعة الأولى من المكلفين بخدمة العلم يشكل محطة وطنية مفصلية في مسار تعزيز قيم الانتماء والانضباط لدى الشباب الأردني، وترسيخ مفهوم الخدمة الوطنية بوصفها ركيزة في بناء الدولة الحديثة وتعزيز جاهزيتها.

اضافة اعلان



وقال في تصريح صحفي إن رعاية سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني المعظم لهذا الحفل تعكس اهتمامًا مباشرًا بالشباب، وإيمانًا عميقًا بدورهم كقوة دافعة في مسيرة التحديث السياسي والاقتصادي، مشيرًا إلى أن سموه يقود نموذجًا متقدمًا في تمكين الشباب وفتح آفاق المشاركة أمامهم في مختلف المجالات.



واضاف النائب الاول أن رؤية ولي العهد لم تقتصر على الداخل، بل امتدت إلى حضور فاعل في المحافل الدولية، حيث شارك مؤخرًا في اجتماع الاتحاد الأوروبي والشركاء الإقليميين الذي عقد في نيقوسيا/ قبرص؛ التي ناقشت التحديات الإقليمية وسبل تعزيز الاستقرار والتعاون الدولي تؤكد المكانة المتقدمة للأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم ، والدور الذي يلعبه سمو ولي العهد في نقل صوت الأردن إلى الساحة الدولية، خاصة فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية، وفي مقدمتها ضرورة تحقيق التهدئة الشاملة، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.



وشدد النائب الأول على أن الجمع بين رعاية الشباب داخليًا، والانخراط الفاعل في القضايا الدولية، يعكس رؤية متكاملة يقودها ولي العهد، تقوم على بناء الإنسان الأردني وتعزيز حضور الأردن سياسيًا واقتصاديًا على المستوى العالمي.