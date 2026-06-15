الإثنين 2026-06-15 02:02 م

عطية: رأس السنة الهجرية مناسبة لاستلهام قيم التضحية وتعزيز وحدتنا الوطنية

عطية: رأس السنة الهجرية مناسبة لاستلهام قيم التضحية وتعزيز وحدتنا الوطنية
عطية: رأس السنة الهجرية مناسبة لاستلهام قيم التضحية وتعزيز وحدتنا الوطنية
 
الإثنين، 15-06-2026 11:16 ص
الوكيل الإخباري-  رفع النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور خميس حسين عطية خالص آيات التهنئة والتبريك إلى مقام جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم ، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، والأسرة الهاشمية، والشعب الأردني والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية الجديدة.اضافة اعلان


وأكد عطية أن هذه المناسبة العطرة تشكل محطة إيمانية ووطنية نستذكر فيها معاني الهجرة النبوية الشريفة وما حملته من دروس عظيمة في الصبر والإيمان والعمل والتخطيط وبناء الدولة والمجتمع على أسس العدل والتكافل والتسامح.

وقال إن استحضار قيم الهجرة النبوية يعزز في نفوسنا أهمية التمسك بوحدتنا الوطنية وتماسك جبهتنا الداخلية، ومواصلة العمل من أجل رفعة الأردن وتقدمه، في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة والعالم، مستلهمين من سيرة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم معاني الحكمة والإرادة والعزيمة.

وأشار عطية إلى أن الأردن، بقيادته الهاشمية الحكيمة، يواصل أداء دوره القومي والإنساني والدفاع عن قضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، انطلاقاً من رسالة عربية وإسلامية أصيلة تستند إلى قيم الحق والعدل واحترام كرامة الإنسان.

ودعا النائب الاول إلى أن تكون السنة الهجرية الجديدة مناسبة لتعزيز قيم المحبة والتراحم والتضامن بين أبناء المجتمع، وتجديد العزم على العمل والإنتاج وخدمة الوطن، بما يسهم في تحقيق المزيد من الإنجاز والازدهار.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

هيئة بحرية بريطانية: سفينة حاويات تعرضت لإطلاق النار قبالة سواحل اليمن

عربي ودولي هيئة بحرية بريطانية: سفينة حاويات تعرضت لإطلاق النار قبالة سواحل اليمن

وزارة الإدارة المحلية

أخبار محلية الإدارة المحلية تدعو للاستفادة من إعفاءات وخصومات "المسقفات" قبل نهاية حزيران

شث5غ

فن ومشاهير 48 ساعة تفصل بين الخطر والتحسن لفنان مشهور

البحرين تصدر أحكاماً بالسجن لمتهمين .. وهذه الأسباب

عربي ودولي البحرين تصدر أحكاماً بالسجن لمتهمين .. وهذه الأسباب

وزارة الداخلية

أخبار محلية تنقلات في وزارة الداخلية - أسماء

بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية.. جهود إماراتية ومساندة مصرية تؤمن المياه العذبة وتدعم صمود أهالي غزة

عربي ودولي بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية.. جهود إماراتية ومساندة مصرية تؤمن المياه العذبة وتدعم صمود أهالي غزة

كلية سلاح الجو الملكي وأكاديمية الشرق الأوسط يتفقان لتطوير المسار التدريبي لعلوم الطيران

أخبار الشركات كلية سلاح الجو الملكي وأكاديمية الشرق الأوسط يتفقان لتطوير المسار التدريبي لعلوم الطيران

البرلمان العربي: القرارات الإسرائيلية بشأن الضفة الغربية جريمة حرب

عربي ودولي البرلمان العربي يرحب بالاتفاق بين أميركا وإيران



 
 






الأكثر مشاهدة

 