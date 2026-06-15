عطية: رأس السنة الهجرية مناسبة لاستلهام قيم التضحية وتعزيز وحدتنا الوطنية

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الوكيل الإخباري- رفع النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور خميس حسين عطية خالص آيات التهنئة والتبريك إلى مقام جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم ، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، والأسرة الهاشمية، والشعب الأردني والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية الجديدة. اضافة اعلان





وأكد عطية أن هذه المناسبة العطرة تشكل محطة إيمانية ووطنية نستذكر فيها معاني الهجرة النبوية الشريفة وما حملته من دروس عظيمة في الصبر والإيمان والعمل والتخطيط وبناء الدولة والمجتمع على أسس العدل والتكافل والتسامح.



وقال إن استحضار قيم الهجرة النبوية يعزز في نفوسنا أهمية التمسك بوحدتنا الوطنية وتماسك جبهتنا الداخلية، ومواصلة العمل من أجل رفعة الأردن وتقدمه، في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة والعالم، مستلهمين من سيرة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم معاني الحكمة والإرادة والعزيمة.



وأشار عطية إلى أن الأردن، بقيادته الهاشمية الحكيمة، يواصل أداء دوره القومي والإنساني والدفاع عن قضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، انطلاقاً من رسالة عربية وإسلامية أصيلة تستند إلى قيم الحق والعدل واحترام كرامة الإنسان.



ودعا النائب الاول إلى أن تكون السنة الهجرية الجديدة مناسبة لتعزيز قيم المحبة والتراحم والتضامن بين أبناء المجتمع، وتجديد العزم على العمل والإنتاج وخدمة الوطن، بما يسهم في تحقيق المزيد من الإنجاز والازدهار.





