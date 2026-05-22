عطية : زيارة ولي العهد الى ألمانيا تحقيق لشراكة دائمة تجمع الأردن والاتحاد الأوروبي

وقال النائب الاول في تصريح صحفي أن الزيارة تعكس رؤية سموه في تحقيق شراكة دائمة تجمع الأردن والاتحاد الأوروبي ؛ والسعي لتحقيق تعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتعليمية والتكنولوجية، بما يعزز فرص التنمية والاستثمار وتبادل الخبرات.
وأشار إلى أن اهتمام سمو ولي العهد بقطاع التعليم المهني والتقني يحمل رسائل وطنية مهمة، مفادها أن بناء الدولة الحديثة لا يقوم فقط على التعليم الأكاديمي التقليدي، وإنما على تمكين الشباب بالمهارات التطبيقية والتقنية التي تؤهلهم لسوق العمل، وتسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الإنتاجية والابتكار.
ونوه عطية أن التجربة الألمانية تعد من أبرز النماذج العالمية الرائدة في التعليم المهني والتقني، الأمر الذي يجعل الاستفادة منها خطوة مهمة في تطوير منظومة التدريب والتعليم المهني في المملكة، خاصة في ظل التوجه نحو توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتكنولوجي والقطاع التعليمي، وربط مخرجات التعليم باحتياجات السوق المحلي والإقليمي؛ مشددا على أهمية ترسيخ ثقافة التعليم المهني في المجتمع الأردني، وتغيير الصورة النمطية تجاهه، باعتباره ركيزة أساسية في مشروع التحديث الاقتصادي، وأداة فاعلة لمعالجة مشكلتي الفقر والبطالة، وخلق فرص عمل نوعية للشباب في مختلف المحافظات.
واكد أن رؤية سمو ولي العهد تجاه الشباب والتعليم والتكنولوجيا تمثل نموذجًا متقدمًا لقيادة تؤمن بالعلم والعمل والابتكار، وتسعى إلى بناء أردن قوي وحديث، قادر على المنافسة وصناعة المستقبل بثقة واقتدار.
