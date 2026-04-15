الأربعاء 2026-04-15 03:17 م

عطية يؤكد على الوصاية الهاشمية خلال لقائه رئيس الاتحاد البرلماني العربي

الأربعاء، 15-04-2026 01:22 م
الوكيل الإخباري-   التقى النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور خميس عطية، على هامش المؤتمر البرلماني الدولي في إسطنبول، رئيس الاتحاد البرلماني العربي ورئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري إبراهيم بوغالي.اضافة اعلان


وقال عطية إننا نتطلع لمزيد من التنسيق بين البلدين الشقيقين على كافة المستويات، مضيفاً أن هناك قضايا مختلفة من الضروري التعامل معها من خلال موقف موحد ورؤى واضحة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والاحتلال الصهيوني.

وأكد عطية على الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مؤكداً أن الأردن، بتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني، يسير نحو الإصلاح الشامل المؤمن بالمشاركة الشعبية.

ولفت إلى أن ما يجري في الإقليم بحاجة لموقف موحد، حيث إن الاعتداءات التي حصلت وطالت الأردن مرفوضة رفضاً قاطعاً، مؤكداً أن الأردن ليس طرفاً في الحرب، وهو ما يدعو إلى ضرورة التنسيق في كل المحافل الدولية.
 
 


أحدث الأخبار

أخبار محلية عاجل استطلاع: أكثر من نصف الأردنيين يعتقدون أن الأمور تسير بالاتجاه الإيجابي

ل

أخبار الشركات شراكة بين تكية أم علي وأوكسفام لتعزيز الأمن الغذائي

شؤون برلمانية "المرأة النيابية" تبحث مع التدريب المهني تعزيز الثقافة المجتمعية للتوجه نحو المسارات المهنية والتقنية

ب

أخبار محلية وزير النقل: مشروع سكة العقبة يوفر فرص عمل ويخفض كلف نقل الفوسفات والبوتاس

وزير المياه: استعدادات مكثفة لتأمين احتياجات صيف 2026

أخبار محلية وزير المياه: استعدادات مكثفة لتأمين احتياجات صيف 2026

عربي ودولي ترامب يقول إنه طلب من نظيره الصيني عدم تزويد إيران بالأسلحة

إيران تهدد بإعاقة الملاحة في البحر الأحمر

عربي ودولي إيران تهدد بإعاقة الملاحة في البحر الأحمر

أخبار محلية "السياحة والسفر": العلم الأردني سيبقى راية المجد



 






الأكثر مشاهدة