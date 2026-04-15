عطية يؤكد على الوصاية الهاشمية خلال لقائه رئيس الاتحاد البرلماني العربي

01:22 م

الوكيل الإخباري- التقى النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور خميس عطية، على هامش المؤتمر البرلماني الدولي في إسطنبول، رئيس الاتحاد البرلماني العربي ورئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري إبراهيم بوغالي.





وقال عطية إننا نتطلع لمزيد من التنسيق بين البلدين الشقيقين على كافة المستويات، مضيفاً أن هناك قضايا مختلفة من الضروري التعامل معها من خلال موقف موحد ورؤى واضحة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والاحتلال الصهيوني.



وأكد عطية على الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مؤكداً أن الأردن، بتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني، يسير نحو الإصلاح الشامل المؤمن بالمشاركة الشعبية.



ولفت إلى أن ما يجري في الإقليم بحاجة لموقف موحد، حيث إن الاعتداءات التي حصلت وطالت الأردن مرفوضة رفضاً قاطعاً، مؤكداً أن الأردن ليس طرفاً في الحرب، وهو ما يدعو إلى ضرورة التنسيق في كل المحافل الدولية.





