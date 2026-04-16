عطية يؤكد عمق العلاقات الأردنية البريطانية

الوكيل الإخباري- أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور خميس عطية عمق العلاقات التي تربط المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المتحدة، والتي تقوم على الاحترام المتبادل بين البلدين.





حديث عطية جاء خلال لقائه عضو مجلس النواب للمملكة المتحدة دان ماردين والوفد المرافق له، على هامش المؤتمر البرلماني الدولي الـ152، والذي يُعقد حالياً في مدينة إسطنبول التركية.



ودعا عطية، الذي يترأس الوفد الأردني المشارك في المؤتمر، إلى تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات والبناء عليها، خاصة في العمل البرلماني.



وأكد النائب الأول على ضرورة دعم الأردن ليتمكن من مواصلة دوره الإنساني والأخلاقي، سيما وأن المنطقة تعيش في ظروف استثنائية وغير مستقرة.



ولفت عطية إلى مسيرة الإصلاح والتحديث التي أمر بها جلالة الملك عبد الله الثاني في المسارات الإدارية والاقتصادية والسياسية، والتي تسير بخطوات ثابتة.



وأشار إلى الدور الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي في توتر المنطقة، وما يقوم به في الضفة الغربية من انتهاكات جسيمة، بالإضافة إلى تصريحات المسؤولين الإسرائيليين التي تثير التوتر في المنطقة، مشيراً إلى الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى التي يرفضها الأردن، وأيضاً منع المسيحيين من الوصول إلى كنيسة القيامة.





