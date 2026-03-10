عطية يدعو لتسهيل إجراءات السفر ومعالجة قضايا الأردنيين المغتربين في الخليج

وقال عطية في كتاب وجهه إلى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إن المغتربين الأردنيين يشكلون ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، ويسهمون بشكل مباشر في دعمه من خلال التحويلات المالية والاستثمار والاستهلاك، إلى جانب دورهم في خفض نسب البطالة والحفاظ على الروابط الاجتماعية مع الوطن.
وأشار إلى أن تحويلات المغتربين تشكل نسبة مهمة من الناتج المحلي الإجمالي وتسهم في تعزيز احتياطي المملكة من العملات الأجنبية، ما يستدعي مزيدًا من الاهتمام بقضاياهم والتخفيف من التحديات التي تواجههم.
ودعا إلى اتخاذ خطوات دبلوماسية لمعالجة عدد من القضايا التي تواجه المغتربين، أبرزها متابعة موضوع تسهيل تأشيرة المرور عبر المملكة العربية السعودية للأردنيين المقيمين في دول الخليج، إضافة إلى إعادة النظر في قرار إيقاف التأشيرة السياحية للمقيمين في دول الخليج ممن يحملون إقامات سارية.
كما طالب بالعمل على معالجة الارتفاع الكبير في أسعار تذاكر السفر إلى الأردن بما يراعي ظروف المغتربين ويشجعهم على زيارة وطنهم بشكل مستمر.
وأكد أهمية اتخاذ الإجراءات المناسبة التي تسهم في تسهيل إقامة وعمل أبناء الجالية الأردنية في دول الخليج العربي، مشددًا على ضرورة متابعة قضايا الأردنيين في الخارج بما يعزز ارتباطهم بوطنهم ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
