عطية يدين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى ويصفه بانتهاك صارخ للقانون الدولي

12:25 م

الوكيل الإخباري- أدان النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور خميس حسين عطية اقتحام الإرهابي إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، معتبرًا أن هذا السلوك الاستفزازي المتواصل يمثل انتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك. اضافة اعلان





وأكد عطية أن الإرهابي بن غفير يمثل الوجه الحقيقي للتطرف والعنصرية التي تحكم سياسات حكومة الاحتلال، بقيادة نتنياهو، وأن اقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى ليست مجرد استفزازات سياسية، بل محاولات ممنهجة لفرض وقائع جديدة بالقوة وتقويض هوية القدس العربية والإسلامية، الأمر الذي ينذر بمزيد من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.



وشدد عطية على أن المسجد الأقصى المبارك، بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن أي محاولات للمساس به أو تغيير وضعه التاريخي والقانوني مرفوضة ومدانة، مؤكدًا أن الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، تمثل صمام الأمان لحماية المقدسات والحفاظ على هويتها.



ودعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات حازمة لوقف اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه المتطرفين بحق المسجد الأقصى، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات المتكررة التي تهدد الأمن والسلم الدوليين.



وأكد عطية أن الشعب الأردني سيبقى إلى جانب الشعب الفلسطيني في دفاعه المشروع عن أرضه ومقدساته، وأن القدس والمسجد الأقصى سيظلان في صدارة أولويات الأردن السياسية والدبلوماسية، حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة ويقيم دولته المستقلة على ترابه الوطني، وعاصمتها القدس.





