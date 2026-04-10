عطية يشارك في مسيرة حاشدة دعماً لمواقف الملك ورفضاً لانتهاكات الاحتلال

الوكيل الإخباري- شارك النائب الاول لرئيس مجلس النواب الدكتور خميس حسين عطية في المسيرة الجماهيرية الحاشدة التي انطلقت اليوم الجمعة من وسط البلد محيط المسجد الحسيني بحضور شعبي واسع، دعماً لمواقف الأردن القومية والعروبية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم وتأييد الولاء للملك ودعما للخيش والتجهز الامنية ورفضا لاي عدوان على الاردن ، وتنديدا لانتهاكات الاحتلال المتصاعدة بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته.

وقال عطية، أن هذه الحشود جاءت لتعبر عن إرادة شعبية راسخة ترفض أي مساس بالحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، وتتمسك بالثوابت الوطنية التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم في الدفاع عن القدس ومقدساتها.



وشدد على أن ما يجري من إجراءات تستهدف المبيحة الأقصى وكنيسة القيامة وصولاً إلى إغلاقه لأكثر من ٤٥ يوم او محاولات فرض واقع جديد عليه، يمثل عدواناً سافراً مرفوضاً جملةً وتفصيلاً، وخطاً أحمر لا يمكن القبول بتجاوزه تحت أي ظرف.



وقال إن تمرير قوانين صهيونية متطرفة، تهدف إلى شرعنة قتل الأسرى الفلسطينيين أو الانتقاص من حقوقهم، تُعد انتهاكاً صارخاً لكل القيم الإنسانية والمواثيق الدولية، مطالباً المجتمع الدولي بالخروج من دائرة الصمت، وتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية.



وقال أن مجلس النواب سيبقى في موقعه الطبيعي، مدافعاً عن قضايا الأمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، ومسانداً لكل الجهود التي يقودها جلالة الملك في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، انطلاقاً من الوصاية الهاشمية التاريخية.