عطية يقدم مقترحات بديلة لاتفاق النوايا مع الاحتلال - تفاصيل

الوكيل الإخباري - قدّم النائب خليل عطية 11 مقترحا لمعالجة العجز المائي في الأردن، معبرا عن رفضه لاتفاق إعلان النوايا الذي وقعته الحكومة مع الاحتلال الإسرائيلي.

اضافة اعلان

وقال عطية خلال جلسة رقابية لمناقشة إعلان النوايا، الأربعاء، إن كل تطبيع مع الاحتلال هو خيانة.

وتضمنت المقترحات استغلال الآبار الجوفية العميقة وزيادة عدد الآبار في الطفيلة والكرك ومعان، وإنشاء محط تحلية مياه في العقبة والتوسع في مشاريع خفض الفاقد المائي.

وأضاف أن هذه الحلول من شأنها توفير كميات مياه للأردن أكبر بـ3-4 أضعاف الكميات المتفق عليها مع الاحتلال.

وتاليا المقترحات التي قدمها عطية وتم تسليمها لوزير المياه والري محمد النجار.



