عطية يلتقي السفير الجزائري لإنتهاء مهامه في الأردن

الوكيل الإخباري- التقى النائب الاول لرئيس مجلس النواب الدكتور خميس عطية السفير الحزائري لدى المملكة عبد الكريم بحة بحضور رئيس لجنة الطاقة النيابية الدكتور ايمن ابو هنية والنائب عبد الرحمن العوايشة وذلك بمناسبة انتهاء مهام عمله سفيرا للجزائر في المملكة.





وقال عطية إن العلاقات الأردنية الجزائرية تتمتع بمستوى عال من الاخوة والتعاون ، بفضل التنسيق والتواصل المستمر بين قيادتي البلدين، لافتاً الى أن كلا البلدين تربطهما علاقة متينة ومهمة.



واضاف النائب الاول لرئيس مجلس النواب ان الأردن والجزائر يواصلان عملهما العروبي من أجل القضية الفلسطينية وانهاء الاعتداءات الاسرائيلية الغاشمة على المقدسات الإسلامية والمسحية وآخرها إغلاق المسجد الأقصى المبارك.



وقال عطية ان التوجيهات الملكية السامية كانت دوما للتعاون مع الأشقاء الجزائريين، لما قدموه للامة العربية والإسلامية كثيرا يستحق الدعم والإسناد، وهو ما قدمه الأردن ايضا للقضايا العربية والإسلامية.



ودعا عطية إلى ضرورة زيادة التعاون الاقتصادي في مختلف الأشكال لينتفع الشعبين الشقيقين من عوائد هذا التعاون.



من جهته أثنى رئيس لجنة الطاقة النيابية النائب الدكتور ايمن ابو هنية على جهود السفير بحة اثناء فترة إقامته بالأردن مؤكدا انه بذل جهودا كبيرة في تعزيز العلاقات المتبادله بين البلدين



وعبر ابو هنية عن شكره وتقديره للسفير بحة، لافتاً إلى أن بصماته كانت واضحة في الدفع نحو علاقات متميزة بين البلدين الشقيقين، متمنياً لها التوفيق بأي مهام أخرى في بلاده



من جهته، عبر السفير بحة عن تقدير بلاده عالياً للمواقف الأردنية تجاه الجزائر والقضايا العربية والإسلامية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، مؤكدا أهمية التنسيق والتشاور المستمرين بغية تسهيل حركة التجارة المأمولة بين الأردن والجزائر .



وأعرب عن تقديره وشكره لمجلس النواب، ولأبناء الشعب الأردني على ما قدموه من حفاوة واستقبال وترحاب وتعاون طيلة فترة عملها بالمملكة.





