عطية يلتقي السفير الروسي

02:47 م

الوكيل الإخباري- استقبل النائب الأول لرئيس مجلس النواب، الدكتور خميس عطية، اليوم الأحد ، السفير الروسي لدى المملكة، غليب ديسياتنيكوف، حيث جرى بحث آفاق التعاون المشترك، لا سيما في المجال البرلماني.





وشدد عطية على عمق علاقات الصداقة التي تربط الأردن وروسيا القائمة على الاحترام المتبادل والتعاون الهادف إلى تحقيق مصالح البلدين والشعبين الصديقين.



وأكد عطية خلال اللقاء الذي حضره مقرر لجنة الامن والسلم الدولي في الاتحاد البرلماني الدولي النائب عوني الزعبي تقدير المملكة للموقف الروسي الداعم لحل القضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية.



وقال إن الأردن ليس طرفًا في الحرب الدائرة في المنطقة، وإن سياسته تقوم على تجنب الانخراط في الصراعات، مع التركيز على حماية أمنه الوطني، مشيرًا إلى أن المملكة تتعامل مع التطورات من منطلق الدفاع عن مصالحها، مع الاستمرار في دعم الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد واستعادة الاستقرار.



وأشار إلى أن الأردنيين يقفون خلف جلالة الملك عبدالله الثاني وجيشنا العربي الباسل في حماية الوطن من أي تهديدات، دون التهاون مع أي خرق للسيادة الوطنية.



وحذر عطية من استغلال إسرائيل للحرب في محاولة تغيير الوضع القائم في القدس، وتصاعد الاستيطان في الضفة الغربية، مشيرًا إلى أهمية الضغط الدولي لفتح المسجد الأقصى المبارك، المغلق منذ نحو شهر.



فيما أكد النائب الزعبي أهمية إعادة الإعمار في الدول التي تشهد نزاعات، مشددًا على أن الأردن يؤمن دومًا بالحوار سبيلًا لحل مختلف الأزمات، ويدعو إلى عودة آمنة وكريمة للاجئين.



بدوره، عبر السفير الروسي عن تقدير بلاده لمواقف الأردن، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.



وأكد السفير حرص روسيا على تطوير التعاون الثنائي بما يسهم في خدمة المصالح المشتركة ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون.





