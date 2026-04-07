الأربعاء 2026-04-08 11:20 م

عطية يلتقي السفير الكوري الجنوبي

الثلاثاء، 07-04-2026 12:35 م
الوكيل الإخباري- التقى النائب الأول لرئيس مجلس النواب، الدكتور خميس عطية، السفير الكوري الجنوبي المعتمد لدى المملكة كيم بيل وو، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.اضافة اعلان


وأكد عطية خلال اللقاء أهمية البناء على العلاقات المتينة التي تجمع الأردن وكوريا الجنوبية، بما يخدم المصالح المشتركة ويفتح آفاقًا أوسع للتعاون، لا سيما في المجالات البرلمانية والاقتصادية والاستثمارية والتكنولوجية.

وأشار إلى أن المنطقة تشهد توترات وحروبًا مستمرة، لافتًا إلى الاعتداءات المتكررة من قبل إيران على الأراضي الأردنية ودول الخليج العربي، والتي ترفض بشكل قاطع، مؤكدًا أهمية تغليب لغة الحوار واستخدام المنطق للحد من التوترات.

كما نوه عطية بالجهود الدبلوماسية التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني، وحكمته في التعامل مع قضايا المنطقة والإقليم، مشيرًا إلى الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية، بما في ذلك إغلاق المسجد الأقصى والتضييق على المسيحيين في كنيسة القيامة.

وشدد على الدور التاريخي للأردن في رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، في إطار الوصاية الهاشمية.

من جانبه، أشاد السفير كيم بيل وو بعمق العلاقات بين البلدين الصديقين، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز التعاون مع الأردن، نظرًا لدوره المحوري في المنطقة، إلى جانب القيادة الهاشمية الحكيمة ودورها في ترسيخ الدبلوماسية.

وأشار إلى أهمية توسيع مجالات الشراكة بما يحقق التنمية ويعود بالنفع على الشعبين الصديقين.
 
 


