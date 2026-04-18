عطية يلتقي رئيس الوفد البرلماني السوري في إسطنبول

السبت، 18-04-2026 03:45 م

الوكيل الإخباري- التقى النائب الأول لرئيس مجلس النواب، خميس عطية، على هامش مشاركة الأردن في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في مدينة إسطنبول التركية، رئيس الوفد البرلماني السوري سعدي سكرية.

وقال عطية، رئيس الوفد البرلماني الأردني المشارك في هذه الاجتماعات، في بيان اليوم السبت، إن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، يعمل على أمن واستقرار الدولة السورية وضبط حدودها بالشكل الذي يخدم مصالح البلدين.


وأكد أن الأردن يقف إلى جانب الشعب السوري الشقيق وقيادته، ومستعد لتقديم خبراته في مختلف المجالات لإعادة بناء الدولة السورية وخدمة شعبها، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود من مختلف الجهات السورية ذات العلاقة لضبط الحدود الشمالية، ووقف تهريب المخدرات، والقضاء على جميع أوكارها.


من جهتها، قالت مساعد رئيس مجلس النواب ميسون القوابعة، إن العلاقات الأردنية السورية متينة وأخوية، تقوم على الاحترام المتبادل، داعية إلى ضرورة تعزيز التبادل التجاري وإزالة أي عقبات قد تواجه هذا الملف.


وشددت على أهمية التنسيق والعمل الجاد للقضاء على آفة المخدرات، وردع كل من تسول له نفسه العبث بأمن الشعوب، مؤكدة أن استقرار سوريا يمثل استقرارا للأردن والمنطقة، ورافضة أي اعتداءات على الأراضي السورية.


من جهته، أكد النائب سالم العمري اعتزاز الأردن بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تجمعه بسوريا، مشددا على ضرورة استمرار العمل المشترك لتعزيز التعاون في مختلف المجالات.


وأشار إلى أن العلاقات بين البلدين تشهد تطورا مستمرا، وهو ما يعكس حرص القيادتين على توسيع آفاق التعاون بما يخدم المصالح المشتركة.


وأعرب العمري عن دعم الأردن لإعادة الإعمار في سوريا، لافتا إلى أن دمشق تمضي بثقة نحو إعادة البناء، وأن المملكة تقف إلى جانبها وتساندها في كل خطوة على هذا الطريق، بما يعزز الاستقرار الإقليمي ويفتح آفاقا جديدة للتكامل بين البلدين.


بدوره، أكد سكرية، عمق العلاقات الأردنية السورية وتاريخها المبني على الاحترام المتبادل بين الشعبين الشقيقين.


وقال إن الأردن يمتلك خبرات كبيرة في عدة مجالات، منها التعليم والصحة والأمن، وهو ما تسعى الدولة السورية للاستفادة منه، مقدرا الدعم الكبير الذي قدمه الأردن في مختلف المجالات للشعب السوري.

 
 


