عطية: يوم الوفاء والبيعة محطة وطنية لتجديد العهد والولاء للقيادة الهاشمية

الوكيل الإخباري- قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور خميس حسين عطية إن يوم الوفاء والبيعة يشكّل محطة وطنية جامعة لتجديد العهد والولاء للقيادة الهاشمية، وتجسيد عمق العلاقة التاريخية الراسخة بين جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين والشعب الأردني، القائمة على الثقة المتبادلة والتلاحم الوطني والعمل المشترك من أجل رفعة الأردن واستقراره.





وأضاف عطية في تصريح صادر عنه إن يوم الوفاء والبيعة يشكّل محطة وطنية متجددة لتأكيد الالتفاف حول القيادة الهاشمية، وتجديد العهد على المضي قدماً خلف جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حفظه الله، في مسيرة بناء الدولة الأردنية الحديثة، وترسيخ دولة القانون والمؤسسات، وتعزيز مسارات التحديث والإصلاح الشامل.



وتابع قائلاً إن القيادة الهاشمية، وعلى امتداد تاريخها، كانت ولا تزال عنواناً للحكمة والاعتدال، وصمام أمان للأردن في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات سياسية واقتصادية وأمنية، مؤكداً أن جلالة الملك يقود الوطن بثبات واقتدار، محافظاً على أمنه واستقراره، ومدافعاً عن قضاياه العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.



وشدد النائب الأول لرئيس مجلس النواب على أن المجلس، وانطلاقاً من دوره الدستوري، يواصل أداء مهامه التشريعية والرقابية بكل مسؤولية، وبما ينسجم مع الرؤى الملكية، ويسهم في ترسيخ نهج الإصلاح والتحديث السياسي والاقتصادي والإداري.



وقال إن يوم الوفاء والبيعة سيبقى مناسبة وطنية جامعة، تُجدد فيها الأسرة الأردنية الواحدة عهدها بالولاء والانتماء، داعياً إلى تعزيز وحدة الصف الوطني، ومواصلة العمل بروح المسؤولية من أجل مستقبل أكثر إشراقاً للأردن.



وختم بالقول: حفظ الله الأردن، وقيادته الهاشمية، ودام الوطن قوياً آمناً مستقراً.

