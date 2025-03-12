 
الأربعاء 2025-03-12 12:26 م
 

عقب المشاجرة بينهما.. النائب الجراح يعتذر للقباعي تحت قبة البرلمان

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النواب القباعي (يمين) والجراح (يسار)
 
الأربعاء، 12-03-2025 11:55 ص

الوكيل الإخباري-  قدم النائب الدكتور محمد الجراح اعتذاره إلى زميله النائب الدكتور قاسم القباعي بعد الشجار الذي نشب بينهما أمس الثلاثاء داخل حرم مجلس النواب.

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وعقب اعتذاره خلال جلسة النواب التي عقدت اليوم الأربعاء، غادر النائب الجراح من تحت القبة.

 

بدوره قبل النائب القباعي اعتذار الجراج احتراما لمجلس النواب وإكراما لأعضاء المجلس الذين زاروه في منزله الليلة الماضية.

 

وقال القباعي إنه سيكتفي بما يجري اتخاذه من إجراءات تصدر عن مجلس النواب بحق النائب الجراح.

 
 
gnews

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