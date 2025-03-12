عقب المشاجرة بينهما.. النائب الجراح يعتذر للقباعي تحت قبة البرلمان

وعقب اعتذاره خلال جلسة النواب التي عقدت اليوم الأربعاء، غادر النائب الجراح من تحت القبة.
بدوره قبل النائب القباعي اعتذار الجراج احتراما لمجلس النواب وإكراما لأعضاء المجلس الذين زاروه في منزله الليلة الماضية.
وقال القباعي إنه سيكتفي بما يجري اتخاذه من إجراءات تصدر عن مجلس النواب بحق النائب الجراح.
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