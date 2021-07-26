على طاولة استثنائية.. مجلس الأمة يناقش 11 قانوناً اعتباراً من الأحد المقبل

الوكيل الإخباري - صدرت الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية، اعتبارا من يوم الأحد الواقع في الأول من شهر آب سنة 2021 ميلادية.
وتاليا مشاريع القوانين:
1- مشروع قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021.
2- مشروع قانون معدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2021.
3- مشروع قانون تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس لسنة 2021.
4- مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2021.
5- مشروع قانون البلديات واللامركزية لسنة 2021.
6- مشروع قانون معدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2021.
7- مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2020.
8- مشروع قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2020.
9- مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2020.
10- مشروع قانون أمانة عمان لسنة 2020.
11- مشروع قانون معدل لقانون الكسب غير المشروع لسنة 2020.