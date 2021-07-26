الإثنين 26-07-2021
الوكيل الاخباري

ضبط معمل لتصنيع مواد تنظيف غير صالحة للاستخدام في إربد

وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

السياحة : 22 الف سائح زاروا مأدبا منذ بداية العام

وزير الداخلية يوعز بمتابعة البرك المائية

الأشغال الشاقة لموظفين حكوميين بقضايا فساد

ترجيح صدور التقرير النهائي لوفاتي الجاردنز الأربعاء

الأمانة تنفي لـ الوكيل ما يتم تداوله حول تقديمها الشوكولاته والماء لراكبي الباص السريع

الأزمات يدعو الأردنيين للإسراع بأخذ المطعوم تبعاً لسلالات جديدة خطرة

على طاولة استثنائية.. مجلس الأمة يناقش 11 قانوناً اعتباراً من الأحد المقبل

قرار من الهواري بتعيين العدوان مديرا للتأمين الصحي

الإثنين، 26-07-2021 01:48 م

على طاولة استثنائية.. مجلس الأمة يناقش 11 قانوناً اعتباراً من الأحد المقبل

89dSAcpZM79EfceQtkNQ5OETc3vcskfsEAKay5yb


الوكيل الإخباري - صدرت الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية، اعتبارا من يوم الأحد الواقع في الأول من شهر آب سنة 2021 ميلادية.

اضافة اعلان



وتاليا مشاريع القوانين:

1- مشروع قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021.

2- مشروع قانون معدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2021.

3- مشروع قانون تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس لسنة 2021.

4- مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2021.

5- مشروع قانون البلديات واللامركزية لسنة 2021.

6- مشروع قانون معدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2021.

7- مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2020.

8- مشروع قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2020.

9- مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2020.

10- مشروع قانون أمانة عمان لسنة 2020.

11- مشروع قانون معدل لقانون الكسب غير المشروع لسنة 2020.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
النواب

الصحة النيابية تجتمع للوقوف على قضية مستشفى الجاردنز اليوم

604d099c80389

الصحة النيابية تناقش انقطاع الكهرباء عن مستشفى الجاردنز الاثنين

60fd8ec7f36c0 (1)

توصية بأن يكون عدد أعضاء مجلس النواب 150 عضوا بحده الأعلى

السراحنة

السراحنة : الكشف عن ملابسات حادثة الجاردنز خلال 72 ساعة

7202115114858235493251

العودات ينعى النائب الأسبق هاشم الدباس

نواب

حريات الاعيان تثمن قرار الإفراج عن موقوفين إدارياً

أخبار متعلقة
6202116121244667352039

العودات يعقد مؤتمراً صحفياً اليوم لاستعراض إنجازات المجلس