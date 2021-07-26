على طاولة استثنائية.. مجلس الأمة يناقش 11 قانوناً اعتباراً من الأحد المقبل

الوكيل الإخباري - صدرت الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية، اعتبارا من يوم الأحد الواقع في الأول من شهر آب سنة 2021 ميلادية.

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وتاليا مشاريع القوانين:



1- مشروع قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021.



2- مشروع قانون معدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2021.



3- مشروع قانون تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس لسنة 2021.



4- مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2021.



5- مشروع قانون البلديات واللامركزية لسنة 2021.



6- مشروع قانون معدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2021.



7- مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2020.



8- مشروع قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2020.



9- مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2020.



10- مشروع قانون أمانة عمان لسنة 2020.



11- مشروع قانون معدل لقانون الكسب غير المشروع لسنة 2020.