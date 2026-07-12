عمل الأعيان تزور "التدريب التقني "والفاروق الخيرية" في إربد

الوكيل الإخباري- زارت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان، برئاسة العين عيسى حيدر مراد اليوم الأحد، كلية التدريب التقني المتقدم في منطقة حكما، وجمعية الفاروق الخيرية لرعاية الأيتام في محافظة إربد؛ للاطلاع على تجاربهما في مجالي التدريب التقني والتمكين الاجتماعي والاقتصادي.

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وقال مراد، إن الزيارة تأتي في إطار متابعة اللجنة الميدانية للنماذج الوطنية الناجحة، والوقوف على أفضل الممارسات في إعداد الشباب لسوق العمل وتعزيز الحماية الاجتماعية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.



وفي مستهل الجولة، استمعت اللجنة في كلية التدريب التقني المتقدم، التابعة لمؤسسة ولي العهد، إلى إيجاز قدمه رئيس مجلس الإدارة المهندس عمار غرايبة، حول برامج الكلية القائمة على "التدريب وفق الكفايات"، وشراكاتها الممتدة مع القطاع الخاص، إلى جانب جهودها في تأهيل الشباب والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة، بما يسهم في رفع فرص التشغيل وإحلال العمالة الوطنية.



وأكد الأعيان: فاضل الحمود، ومصطفى البزايعة، والدكتور موفق الضمور، وشرحبيل ماضي، والدكتورة سهاد الجندي، ونسيمة الفاخري، خلال جولة في مشاغل الكلية، أن التدريب التقني يمثل أداة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومحورا رئيسا في رؤية التحديث؛ لدوره في خفض معدلات البطالة، ورفع الإنتاجية، ومواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، ودعم ريادة الأعمال.



من جانب آخر، زارت اللجنة جمعية الفاروق الخيرية، الحاصلة على جائزة ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي، حيث عرض مدير الجمعية محمد درباس، لأبرز برامجها وخدماتها في كفالة الأيتام، والتمكين الاقتصادي، والتدريب والتشغيل، والدعم الصحي والتعليمي.



واستعرض درباس خطط الجمعية للتحول من الرعاية التقليدية إلى التمكين المستدام، وتوظيف التكنولوجيا في تطوير الخدمات الاجتماعية.