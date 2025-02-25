"عمل الأعيان" تزور المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية

الوكيل الإخباري- اطلعت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان برئاسة العين عيسى مراد خلال زيارتها اليوم الثلاثاء للمركز الوطني لتنمية الموارد البشرية، على احدث دراساته حول واقع سوق العمل ومساهمته في تنمية الموارد البشرية.

اضافة اعلان



وقال مراد، إن الزيارة جاءت ضمن اهتمامات اللجنة وبتوجيهات من رئاسة المجلس للقيام بالزيارات الميدانية للاطلاع على عمل المركز، مؤكدا أن المركز يحظى باهتمام ملكي لدوره في تعزيز جهود الأردن الرائدة في مجال الدراسات المتخصصة في مجال تنمية الموارد البشرية.



وأضاف، إن الزيارة جاءت لدور المركز المثمر وإسهاماته في إعداد دراسات قيمة توضح واقع سوق العمل والفجوة بين العرض والطلب ضمن القطاعات الاقتصادية وحسب الأقاليم وفرص العمل للشباب للذكور والإناث والأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرا الى مساهمة المركز في الرؤية الشاملة في مجال الاقتصاد ونظرة مستقبلية في مجال التعليم التقني، حيث تسهم تلك الدراسات في رسم السياسات في صنع القرار ليتواءم مع رؤية التحديث الاقتصادي.



من جهته، قال مدير المركز الدكتور عبدالله عبابنة، إن المركز شريك رئيس لكافة المؤسسات الوطنية، حيث يقدم للشركاء عددا من الدراسات والبيانات تستعرض فرص العمل المستحدثة وبيانات العمالة الوافدة وبيانات المشتركين في الضمان الاجتماعي وبيانات الموظفين الخاضعين لديوان الخدمة المدنية وبيانات الطلبة في الجامعات الأردنية وكليات المجتمع، إضافة لبيانات الأسر المستفيدة من صندوق المعونة الوطنية، وبيانات المشاريع الممولة من صندوق التنمية والتشغيل، وبيانات صندوق المرأة وبيانات المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة.



وعرض عبابنة لأحدث الدراسات التي أعدها المركز بالشراكة مع مؤسسات وطنية من ضمنها وزارة التعليم العالي ودائرة الإحصاءات العامة ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات المهنية وهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية حول واقع سوق العمل ضمن القطاعات وحسب الأقاليم وتوضح الفجوة بين العرض والطلب.



وبين ان هذه الدراسات تم إعدادها ضمن معايير ومنهجية علمية توضح دراسات الفجوة بين العرض والطلب لصانع القرار، موضحا ان تلك الدراسات تصف واقع سوق العمل الأردني في القطاعات الاقتصادية المستهدفة للسنوات الثلاثة القادمة، وتكشف فرص العمل المتاحة للشباب، كما تقدم قائمة للمهن المطلوبة في سوق العمل، وتكشف عن المؤهلات المطلوبة التي يحتاجها سوق العمل.



وثمنت اللجنة عمل المركز، واطلعت على عدد من التوصيات لتقليص الفجوة الكمية والنوعية من خلال البدء في تدريب الشباب على فرص العمل المتاحة للإسهام في تحقيق مؤشر التشغيل الوارد في رؤية التحديث الاقتصادي، واستدامة الدعم اللازم للتوسع في التعليم والتدريب المهني والتقني.