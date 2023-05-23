الثلاثاء 23-05-2023
الوكيل الاخباري

الشمالي يلتقي نظيره السوري في القاهرة

البترا: فعاليات شعبية تحتفل بزفاف ولي العهد

الضمان توضح حول وفاة عامل بسبب سقوط مصعد كهربائي في عمّان

صور وفيديو .. ماذا كُتب على فستان حناء رجوة آل سيف؟

بريطانيا: ارتفاع حجم الاقتراض الحكومي

6.3 % تراجع النقد المتداول في الأردن حتى نهاية آذار الماضي

التنمية تقدم مساعدات نقدية لـ 32446 أسرة خلال شهر نيسان

بنك الإسكان يقيم فعالية ترفيهية لعملائه في فرع Iskan Young

3352 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي

الملكة رانيا تكشف خلال حفل "حنّاء رجوة" عن وعد قطعته لجلالة الملك الحسين بن طلال

الثلاثاء، 23-05-2023 12:39 م

عمل الأعيان تشارك بأعمال مؤتمر العمل العربي بالقاهرة

1684829917993


الوكيل الإخباري - شارك رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان العين عيسى حيدر مراد، وعضو اللجنة العين سمير بينو، بأعمال مؤتمر العمل العربي بدورته التاسعة والأربعين في القاهرة.

اضافة اعلان


وتأتي مشاركة اللجنة ضمن الوفد الأردني المشارك في المؤتمر، الذي تعقده منظمة العمل العربية في العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من 22 - 29 أيار الحالي.


وبحسب بيان للجنة اليوم الثلاثاء، قال العين مراد، إن المؤتمر يناقش تقرير مدير عام المنظمة "الحوار الاجتماعي بين تحديات الحاضر وآفاق المستقبل"، وسبل تعزيز آليات النهوض بالحوار الاجتماعي على المستوى العربي.


وأشار الى أن المرحلة الاقتصادية الصعبة تتطلب دعم الحوار الاجتماعي لتعزيز مقدرة الاقتصادات والمجتمعات على الصمود تجاه الأزمات واحتواء تداعياتها، والتكيف مع التحولات وتطويعها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.


ودعا مراد إلى استثمار الحوار الاجتماعي في خلق تفاهمات تراعي احتياجات أطراف الإنتاج الثلاثة والمجتمع، من خلال عقد اجتماع شامل يمثل أرضية مشتركة توحد الرؤى والأهداف وتحدد التزامات كل طرف وبما يحافظ على الحقوق والمكتسبات وتحقيق العدالة الاجتماعية.


وشدد على أهمية التطوير المستمر للتشريعات والقوانين في تنظيم علاقات العمل، وتحقيق الاستقرار والعدالة بين أطراف العملية الإنتاجية، ومراعاة المصالح المشتركة وصولا إلى العدالة الاجتماعية.


واكد، أهمية الحوار الاجتماعي لتمكين المرأة العاملة من خلال تعريفها بالتشريعات التي تعزز حضورها بالعمل النقابي، وأهميته في ترسيخ السلامة والصحة المهنية، وحماية العمالة غير المنتظمة وقوننة أوضاعها، لافتا إلى الدور الفعال لاتحاد النقابات العمالية في الأردن بمشاريع القوانين التي تخص العمل والعمال.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2023-05-22 at 4.02.35 PM

الأخوة البرلمانية الأردنية الإماراتية تبحث ونظيرتها الإماراتية العلاقات الثنائية

11322

الصحة والبيئة في الأعيان تبحث أبرز القضايا السكانية بالمملكة

WhatsApp Image 2023-05-22 at 1.22.55 PM

رئيس مجلس النواب يلتقي وزيرة الخارجية الليبية

M63A0259

البرلمانية الأردنية القطرية تدين اقتحام السفارة القطرية بالخرطوم

0L5A6467

خارجية النواب تدين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى

1684580639027

وفد من مجلس الأمة يُشارك باجتماعات جمعية الناتو البرلمانية

أخبار متعلقة
11322

الصحة والبيئة في الأعيان تبحث أبرز القضايا السكانية بالمملكة

1683464107724

"عمل الأعيان" تلتقي رئيس وأعضاء مجلس إدارة منظمة النهضة العربية للتنمية

408081_48_1683309802

جلسة نيابية خاصة حول النائب عماد العدوان

1683377977212

الفايز يلتقي رئيس مجلس محافظة تمشوارا في رومانيا

920222762520140648691

مالية الأعيان تقر معدل قانون الشركات

0b87acbf-رئيس-مجلس-الأعيان-فيصل-الفايز

رئيس مجلس الأعيان يهنئ عمال الوطن بعيدهم