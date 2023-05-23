عمل الأعيان تشارك بأعمال مؤتمر العمل العربي بالقاهرة

الوكيل الإخباري - شارك رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان العين عيسى حيدر مراد، وعضو اللجنة العين سمير بينو، بأعمال مؤتمر العمل العربي بدورته التاسعة والأربعين في القاهرة.

اضافة اعلان



وتأتي مشاركة اللجنة ضمن الوفد الأردني المشارك في المؤتمر، الذي تعقده منظمة العمل العربية في العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من 22 - 29 أيار الحالي.



وبحسب بيان للجنة اليوم الثلاثاء، قال العين مراد، إن المؤتمر يناقش تقرير مدير عام المنظمة "الحوار الاجتماعي بين تحديات الحاضر وآفاق المستقبل"، وسبل تعزيز آليات النهوض بالحوار الاجتماعي على المستوى العربي.



وأشار الى أن المرحلة الاقتصادية الصعبة تتطلب دعم الحوار الاجتماعي لتعزيز مقدرة الاقتصادات والمجتمعات على الصمود تجاه الأزمات واحتواء تداعياتها، والتكيف مع التحولات وتطويعها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.



ودعا مراد إلى استثمار الحوار الاجتماعي في خلق تفاهمات تراعي احتياجات أطراف الإنتاج الثلاثة والمجتمع، من خلال عقد اجتماع شامل يمثل أرضية مشتركة توحد الرؤى والأهداف وتحدد التزامات كل طرف وبما يحافظ على الحقوق والمكتسبات وتحقيق العدالة الاجتماعية.



وشدد على أهمية التطوير المستمر للتشريعات والقوانين في تنظيم علاقات العمل، وتحقيق الاستقرار والعدالة بين أطراف العملية الإنتاجية، ومراعاة المصالح المشتركة وصولا إلى العدالة الاجتماعية.



واكد، أهمية الحوار الاجتماعي لتمكين المرأة العاملة من خلال تعريفها بالتشريعات التي تعزز حضورها بالعمل النقابي، وأهميته في ترسيخ السلامة والصحة المهنية، وحماية العمالة غير المنتظمة وقوننة أوضاعها، لافتا إلى الدور الفعال لاتحاد النقابات العمالية في الأردن بمشاريع القوانين التي تخص العمل والعمال.