"عمل الأعيان" تشارك بأعمال مؤتمر العمل العربي في بغداد

الوكيل الإخباري - شاركت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان، بأعمال مؤتمر العمل العربي في دورته الـ50، الذي تعقده منظمة العمل العربية في العاصمة العراقية بغداد.

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وجاءت مشاركة لجنة العمل متمثلة برئيسها العين عيسى مراد، ومقررها العين الدكتورة عبلة عماوي، وعضوية العين الدكتور لبيب الخضرا، ضمن الوفد الحكومي الأردني، بحسب بيان للجنة اليوم الإثنين.



وعلى هامش أعمال المؤتمر، عقدت اللجنة اجتماعا مع وزير العمل في دولة قطر، ووزير العمل في دولة فلسطين، واجتماعات ولقاءات مع العديد من أطراف الإنتاج الثلاثة "عمال، وأصحاب عمل، وحكومة" المشاركة في المؤتمر.



وتحدث العين مراد خلال اللقاءات، عن ضرورة تطوير التشريعات والأبعاد المختلفة لعملية التخطيط ذات العلاقة بمنظومة التعليم والتدريب التقني والمهني للحد من البطالة ودعم متطلبات سوق العمل.



وأكد أهمية إعداد الإطار العام لاعتماد المؤهلات التعليمية والشهادات المهنية بين الدول العربية لضمان المساواة في الأجور وتسهيل الحصول على فرص عمل لائقة، مبينا أهمية استقطاب المرأة إلى العمل بوصفها طاقة إنتاجية لا يمكن تعطيلها، وكذلك الحدّ من عمل الأطفال.



بدورها، تحدثت العين عماوي عن الحماية الاجتماعية، التي تعتبر واحدة من أكثر الأدوات فعالية للحد من الفقر وتعزيز الاستقرار الاجتماعي ورفع مستويات المعيشة، مؤكدة أهمية العمل الجماعي في تخطي التحديات، التي تواجه الحماية الاجتماعية.



كما تحدث العين الخضرا عن أهمية إيجاد منظومة عربية تهتم في قطاع التدريب والتعليم المهني والتقني، وتبني برامج تدريبية تقنية متكاملة وفق معايير عالمية لتحسين جودة مخرجات التعليم التقني والتدريب المهني.



وأشار إلى ضرورة إعادة توجيه المناهج لدمج مفهوم الاستدامة في التخصصات المستجيبة لمتطلبات سوق العمل، وأهمية توجيه الشباب نحو المهن والعمل مع القطاع الخاص بما يساعد على إعادة التوازن لسوق العمل ورفع الوعي بالتدريب التقني والمهني بين فئات المجتمع.