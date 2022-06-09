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الخميس، 09-06-2022 04:03 م

عمل الأعيان تطلع على برنامج التشغيل الوطني

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الوكيل الإخباري - التقت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان، برئاسة مقرر اللجنة المهندس عبد الرحيم البقاعي، اليوم الخميس، وزير العمل نايف استيتية.

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وقال العين البقاعي إن اللقاء يهدف إلى الاطلاع على ما تتضمنه خطة الوزارة من برامج هادفة لتعزيز فرص العمل من خلال التشاركية مع القطاع الخاص، وتنظيم سوق العمل، إلى جانب الاطلاع على برنامج التشغيل الوطني (2022).


وقال الوزير استيتية إن برنامج التشغيل الوطني، الذي تم إطلاقه خلال شهر نيسان الماضي، يهدف إلى توفير 60 ألف فرصة عمل بالتعاون مع القطاع الخاص.


وأكد أن الوزارة تحرص على الحد من البطالة من خلال العمل بتشاركية مع القطاع الخاص، لافتًا إلى أنه بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني سيجري العمل على زيادة الفروع الإنتاجية في جميع المحافظات، وذلك بهدف تخفيف مستوى البطالة.


وبين الوزير استيتية أهمية العمل على تذليل الصعاب أمام توفير فرص عمل للشباب الأردنيين من خلال التنسيق والتعاون بين جميع المؤسسات المعنية عبر تسهيل وتخفيف الإجراءات المتبعة لتلبية احتياجات الصناعات والأسواق.


بدورهم، أكد الأعيان أهمية دعم برنامج التشغيل الوطني من خلال الشركات، التي توفر فرص العمل، إلى جانب دعم الأشخاص ذوي الإعاقة عبر توفير فرص عمل مناسبة لهم.

 




 

 


 

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